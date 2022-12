FP-Landbauer: Der Gier den Stecker ziehen! EVN/ÖVP-Preisabzocke bei Strom und Gas beenden

Endlich Preisdeckel für Energie, Lebensmittel und Sprit

St. Pölten (OTS) - „Schluss mit hohen Preisen für Energie, Lebensmittel und Sprit. Ein voller Kühlschrank und eine beheizte Wohnung dürfen kein Luxus sein. Der Gier den Stecker ziehen, lautet die Lösung“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. „Für jede EVN-Preiserhöhung ist die ÖVP verantwortlich. Die Landesschwarzen kontrollieren den Energieversorger über die Aktionärsstruktur, den Aufsichtsrat und das Land Niederösterreich. 2023 sollen die Strom- und Gaspreise noch zusätzlich zweimal (!) erhöht werden. Das ist unerträglich. Mikl-Leitner ist ein sozialpolitischer Eiskasten. Ein Landeshauptmann mit Anstand würde sich schützend vor die Bevölkerung stellen und eingreifen. Die Menschen sehnen sich nach sozialer Sicherheit. Die Politik muss den Familien ein ordentliches und damit meine ich ein leistbares Leben sichern“, sagt Landbauer.

Sage und schreibe 67 Cent pro kWh bezahlen EVN Neukunden mittlerweile. „Das ist eine Verdoppelung zum aktuellen Preis, eine Versiebenfachung seit August und sogar das 15-fache gegenüber den Tarifen aus den Jahren 2018 bis 2020. Damit muss Schluss ein“, sagt Landbauer.

Der FPÖ-Landeschef fordert ein Umdenken in der Energiepolitik. „Günstige Energie ist der Motor für Wohlstand in unserem Land. Als Sofortmaßnahme braucht es dringend einen echten Preisdeckel für Strom, Gas, Treibstoff und Lebensmittel. Der Preisdeckel für Energie muss selbstverständlich für Haushalte als auch für Unternehmen gelten. Wenn die ÖVP so weitermacht, dann führt sie die Familien in den Abgrund und die Industrie in den wirtschaftlichen Ruin, wo Hunderttausende Arbeitsplätze dranhängen. Die Übergewinne der Konzerne müssen abgeschöpft und den Kunden zurückbezahlt werden. Die Einmalzahlungen der Regierung, die sich die Menschen selbst bezahlen und teils gar nicht ankommen, verpuffen viel zu schnell“, so Landbauer.

„Die Lösungen gegen die Preisexplosion liegen auf der Hand. Wir brauchen nur Politiker, die den Mut und den Willen haben, das Richtige zu tun“, sagt Landbauer.

