ASFINAG: Am Wochenende sind in ganz Österreich Schneefälle bis in tiefe Lagen möglich

Fahrzeuge müssen winterfit sein; auf angepasstes Tempo und ausreichend Abstand achten

Wien (OTS) - Laut den aktuellen Wetterprognosen ist ab heute Abend bis Sonntag mit Schneefällen in fast ganz Österreich zu rechnen. Vor allem in den höheren Lagen sind größere Niederschlagsmengen zu erwarten und damit auch winterliche Fahrbahnbedingungen. Erstmals kann es dabei heuer auch in Ostösterreich richtig winterlich werden. Auch hier sind vorrangig die höher gelegenen Autobahnen- und Schnellstraßen-Abschnitte wie in Niederösterreich die A 2 Südautobahn im Wechselabschnitt und die A 21 Wiener Außenringautobahn betroffen. Ausläufer des Wintereinbruchs könnten aber auch bis weit ins Wiener Stadtgebiet einige Zentimeter der weißen Pracht tragen.

Am meisten Schnee weist die Prognose derzeit für den Bereich der A 10 Tauernautobahn von Salzburg bis Villach sowie die A 1 Westautobahn von Salzburg über das Seengebiet bis Wien aus. Aber auch der Süden dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffen sein, insbesondere der Bereich der Pack auf der A 2 zwischen Kärnten und der Steiermark.

Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den Autobahnmeistereien getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz auch am Wochenende aktiviert.

Verkehrssicherheit ist aber Teamwork! Ganz besonders wichtig ist es also, bei winterlichen Bedingungen nur mit einem winterfitten Fahrzeug unterwegs zu sein, also mit Winterreifen und ausreichend Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Der Appell der ASFINAG an die Verkehrsteilnehmenden: Bitte höchste Vorsicht bei Fahrten in den betroffenen Bereichen und auf ausreichend Sicherheitsabstand und Geschwindigkeit achten.





Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Walter Mocnik

Pressesprecher Steiermark und Kärnten

Tel.: +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at