„Ihr nennt uns Menschen?“ im Bezirksmuseum Landstraße

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt das „Beseder-Theater“ am Mittwoch, 14. Dezember, ab 19.00 Uhr, die Produktion „Ihr nennt uns Menschen? Jura Soyfer und das rote Wien“. Der Eintritt ist gratis. Das Publikum kann Spenden entrichten. Die Zuhörerschaft wird an dem Abend an das Schaffen des Dichters Jura Soyfer sowie an dessen Tod im Jahre 1939 im Konzentrationslager Buchenwald erinnert. Susanne Höhne hat die Collage kreiert. An der eindrucksvollen Hommage an den bedeutenden Lyriker und Dramatiker Soyfer wirken die Mimin und Rezitatorin Jaschka Lämmert und die Cellistin Anna Starzinger mit. Nähere Informationen und Anmeldungen zur Vorstellung per E-Mail: hello@beseder-theater.com.

Die Anwesenden sollen die gültigen Corona-Vorgaben befolgen. Auskünfte über das Bezirksmuseum Landstraße fordern Interessierte unter der Telefonnummer 4000/03 127 beim ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker*innen-Team (Leiter: Franz Hofbauer) an. Die Museumsleute beantworten auch Anfragen via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

