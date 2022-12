2. Bezirk: „Advent-Fahrtage“ mit Modell-Eisenbahnen

Wien (OTS/RK) - Am Sonntag, 11. Dezember, sowie am Sonntag, 18. Dezember, jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr, veranstaltet der „Modellbauverein Mexikoplatz“ (2., Mexikoplatz 1, Eingang: nächst Engerthstraße 181-183) wieder die beliebten „Advent-Fahrtage“ für Groß und Klein. Zum Einsatz kommen Lokomotiven und Anhänger aller Art. Eine breite Palette an Fahrzeugen im Kleinformat reicht von Garnituren aus der Zeit um 1925 bis zu modernen Hochgeschwindigkeitszügen. All die Schienenfahrzeuge sind in einer liebevoll ausgestalteten Miniatur-Landschaft im Umfang von zirka 80 Quadratmetern unterwegs. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte per E-Mail: mbvmexikoplatz@gmail.com.

Die Teilnehmer*innen müssen die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Anmeldungen zu den vorweihnachtlichen „Fahrtagen“ sind nicht erforderlich. Die Modellbauer*innen reden mit den Gästen über die Vereinsgeschichte, über die Herstellung der hübsch angelegten Bahn-Strecken und über Besonderheiten der einzelnen Züge. Neue Mitglieder werden gerne aufgenommen. Um einen reibungslosen Ablauf des Bahnverkehrs zu garantieren, übernehmen Könner*innen an den „Advent-Fahrtagen“ die digitale Steuerung der Anlage. Tee, Punsch und sonstige Getränke stehen für das Publikum bereit. Der „Modellbauverein Mexikoplatz“ ist Mitglied bei „Basis Kultur Wien“. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet: www.mbv-mexikoplatz.com.

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

