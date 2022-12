ORF-„Pressestunde“ mit Karl Nehammer, Bundeskanzler und Bundesparteiobmann ÖVP

Am 11. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit einem Jahr ist Karl Nehammer Bundeskanzler. Ein Jahr, das aufgrund der Corona-Pandemie, des Kriegs in der Ukraine und der Energie- und Teuerungsproblematik von vielen Krisen geprägt ist. Welches erste Zwischenresümee zieht Nehammer aus dieser Zeit? Sind zusätzliche Maßnahmen im Kampf gegen Inflation und steigende Energiepreise geplant? Europapolitisch sorgte zuletzt Österreichs Veto gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien für Diskussionen. Bleibt der Bundeskanzler dabei, die Entscheidung darüber auf nächstes Jahr zu verschieben?

Auch innerkoalitionär zeigen sich immer wieder Differenzen, zuletzt bei der gescheiterten Reform des Arbeitslosengeldes und in Migrationsfragen. Wie beurteilt Nehammer die Zusammenarbeit mit den Grünen in der Bundesregierung? Wird die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2024 halten? Und wie möchte der ÖVP-Bundesparteiobmann seine mit Korruptionsermittlungen konfrontierte Partei wieder aus dem Umfragetief holen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Petra Stuiber

„Der Standard“

und

Hans Bürger

ORF

