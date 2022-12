Teuerung - SPÖ-Deutsch: „Nehammer muss vorzeitigen Winterschlaf beenden und sofort Gaspreisdeckel umsetzen!“

Scharfe Kritik an Untätigkeit der Regierung auch von ÖVP-Landesrät*innen – Türkis-Grün lässt Haushalte und Unternehmen im Stich – Gaspreisdeckel ist Gebot der Stunde

Wien (OTS/SK) - Nachdem türkise Granden wie die ÖVP-Landeshauptleute und Wirtschaftskammerpräsident Mahrer auf SPÖ-Linie eingeschwenkt sind und die rasche Einführung eines Gaspreisdeckels gefordert haben, legen die ÖVP-Wirtschaftslandesrät*innen aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark nach und kritisieren die Untätigkeit der Bundesregierung in Sachen Energiekrise scharf. „Kanzler Nehammer ignoriert eiskalt alle Hilferufe und nimmt sehenden Auges schweren Schaden für Haushalte und Betriebe in Kauf, die aufgrund der explodierenden Energiepreise um ihre Existenz kämpfen“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der sich fragt, ob Nehammer und Brunner den Gaspreisdeckel nur deshalb blockieren, weil ihn die SPÖ seit Monaten vehement fordert. „Während die SPÖ die richtigen Lösungen im Kampf gegen die Teuerung hat, ist Nehammer vollkommen isoliert und taumelt planlos durch die Krise. Nehammer muss endlich die Signale hören, seinen vorzeitigen Winterschlaf beenden und sofort den von der SPÖ geforderten Gaspreisdeckel sowie den Erlass der Dezember-Gasrechnung zur Rettung von Haushalten und Betrieben umsetzen“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Immer mehr Menschen können sich das Heizen nicht mehr leisten, gleichzeitig drohen Betriebsschließungen, Produktionsstopps und der Verlust von Arbeitsplätzen“, so Deutsch. „Im Gegensatz zu ÖVP und Grünen hat die SPD-geführte Regierung in Deutschland längst gehandelt und durch einen Gaspreisdeckel umfassende Hilfen für Haushalte und Unternehmen fixiert. Weil Kanzler Nehammer weiterhin in der Pendeluhr schläft, droht heimischen Betrieben ein enormer Wettbewerbsnachteil“, so Deutsch, der betont, dass die drohende Deindustrialisierung Österreichs nicht schulterzuckend hingenommen werden darf. „Die Einführung des Gaspreisdeckels ist das Gebot der Stunde“, sagt Deutsch, der scharf kritisiert, dass die türkis-grüne Regierung mit ihrem lähmenden Dauerstreit beschäftigt ist, statt für Menschen und Wirtschaft zu arbeiten. (Schluss) ls/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/