Richtig spenden zur Weihnachtszeit

Spendenorganisationen durch Teuerung unter Druck – Fundraising Verband Austria gibt Tipps zur Weihnachtsspende.

Wien (OTS) - Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen überlegen in diesen Tagen, welche gemeinnützige Organisation sie unterstützen möchten. Für Spendenorganisationen ist der Advent besonders heuer ausgesprochen wichtig – durch die Rekordteuerung droht erstmals ein Spendenrückgang. Der Fundraising Verband Austria ruft die Bevölkerung daher zur Solidarität auf und unterstützt Spendende bei ihrer Entscheidung mit den wichtigsten Tipps. Wer bis Ende Dezember gibt, kann die Spende heuer noch von der Steuer absetzen.



Über fünf Millionen Menschen in Österreich unterstützen regelmäßig die Arbeit gemeinnütziger Organisationen. Neben der aktuell besonders wichtigen Ukraine-Hilfe liegen ihnen vor allem Kinder- und Jugendprojekte sowie Tier- und Umweltschutz am Herzen. Wichtigste Spendenzeit ist der Advent: 25 bis 30% des jährlichen Spendenaufkommens von zuletzt 870 Mio. € (2021) werden in dieser Zeit gegeben. Wie wichtig die Weihnachtsspenden für gemeinnützige Projekte gerade heuer sind, weiß Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria: „Österreichs gemeinnützige Organisationen kämpfen mit massiv gestiegenen Kosten und einem Rückgang bei der Spendenbereitschaft, was lebenswichtige Hilfsprojekte gefährdet. Rund um das diesjährige Weihnachtsfest zu spenden, ist daher wichtiger denn je!“



Wirkungsvoll helfen



Wer einige Tipps beherzigt, kann dazu beitragen, dass die Weihnachtsspende eine möglichst große Wirkung entfaltet: „Entscheiden Sie sich für zwei bis drei Organisationen und unterstützen Sie sowohl langfristige als auch akute Projekte!“ , so Lutschinger. Für den Erfolg von gemeinnützigen Projekten ist es wichtig, dass diese nachhaltig finanziert werden können. Gerade zu Weihnachten entscheidet sich oft, ob ein bestimmtes Hilfsangebot im nächsten Jahr durchgeführt werden kann oder nicht. Unter den Christbäumen der Österreicher finden sich auch immer häufiger Spenden-Geschenke wieder, wie Lutschinger betont. „Wenn Sie nach einem sinnvollen Geschenk suchen, sind Spenden-Geschenke, etwa in Form einer Patenschaft, eine schöne Möglichkeit, gleichzeitig Gutes zu tun!“



Die 6 wichtigsten Spendentipps im Überblick:

1) Hören Sie beim Spenden auf Ihr Herz! Was ist Ihnen wichtig, was soll Ihre Spende bewirken?

2) Geben Sie eine Mindestspende: Einzelne großzügige Spenden sind effizienter als viele kleine und ermöglichen Organisationen eine längerfristige Planung. Zu Weihnachten werden 70 bis 100 Euro pro Organisation empfohlen. Mit drei bis vier Spenden pro Jahr kann noch nachhaltiger geholfen werden.

3) Entscheiden Sie sich für zwei bis drei Organisationen: Suchen Sie sich einige wenige Organisationen aus und bleiben Sie diesen treu. So bleibt der Verwaltungsaufwand möglichst gering.

4) Teilen Sie ihren Steuervorteil: Mit der Spendenabsetzbarkeit können Sie bis zu 50% der Spende vom Finanzamt zurückerhalten. Geben Sie diesen Vorteil in Form einer höheren Spende an die gemeinnützige Organisation weiter! Wenn Sie die Spende noch 2022 absetzen möchten, achten Sie darauf, dass sie spätestens am 3.1. bei der Organisation eingeht.

5) Achten Sie auf das Spendengütesiegel: Das Österreichische Spendengütesiegel steht für geprüfte Spendensicherheit durch strenge Qualitätsstandards, Transparenz und laufende Kontrolle. Zwei von drei Spendeneuros sind mittlerweile durch das Gütesiegel geprüft. Alle Organisationen finden Sie unter www.osgs.at.

6) Teilen sie den Energiebonus, wenn sie diese Unterstützung selbst nicht benötigen!

