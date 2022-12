Grüne Wien/Öztaş: Wien kürzt bei Jugendförderung während Bund erhöht

Wien (OTS) - „In Zeiten der Teuerung kürzt die Stadt die Förderungen der Wiener Kinder und Jugendorganisationen. Das ist ein Rückschritt in der Jugendpolitik und ein fatales Zeichen für alle jungen Menschen in Wien“, kritisiert Ömer Öztaş, Jugendsprecher der Grünen Wien. Um die Jugendarbeit in Wien abzusichern, fordern die Grünen eine Erhöhung der Wiener Förderung für Kinder- und Jugendorganisationen um 20 Prozent sowie eine jährliche Valorisierung.

„Die Preise steigen, alles wird teurer. Durch die Inflation steigen die laufenden Kosten für die Jugendarbeit ebenso: Lokalmiete, Heizkosten, Personalkosten. Gerade jetzt ist es wichtig die Förderung für die Wiener Kinder- und Jugendorganisationen ähnlich im Bund zu erhöhen, statt hier noch zu kürzen“, so Öztaş weiter. Zeitgleich wird die Jugendförderung im Bund um rund 20 Prozent auf 8,4 Millionen Euro erhöht.

Im kommenden Gemeinderat werden wieder rund 27 Organisationen, unter diesen sind neben politischen Jugendorganisationen auch jene der Zivilgesellschaft – etwa die Alpenjugend Wien, Evangelische Jugend, Österreichische Gewerkschaftsjugend, Katholische Jungschar, Muslimische Jugend, Wiener Pfadfinder:innen uvm. gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at