Jetzt Shell Tankgutscheine gewinnen: „Shell Prepaid Card“ feiert 1. Geburtstag in Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Tankzuschüsse in Form einer Shell Gutscheinkarte erfreuen sich in Österreich seit gut einem Jahr großer Beliebtheit. Zur Feier des ersten Geburtstags der Shell Prepaid Card werden vom 08.12.2022 bis zum 31.01.2023 österreichweit Shell (Tank-) Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost.

Um an der Shell Prepaid Card Gutschein-Verlosung teilzunehmen, muss das Teilnahme-formular (hier klicken, um zum Formular zu gelangen ) mit Angabe einer E-Mail-Adresse ausgefüllt werden. Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich online via Formular möglich. Unter allen angegebenen E-Mail-Adressen werden die Gewinner per Losverfahren nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Eingelöst werden können die Gutscheine an 131 Shell Stationen in Österreich. Alle teilnehmenden Shell Stationen finden Sie unter www.shell.at/prepaidcard.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am 31.01.2023. Die Gewinner werden in der ersten Februarwoche per E-Mail benachrichtigt.

Über die Shell Prepaid Card

Die Gutscheinkarte der Shell Stationen ist in Österreich in sechs unterschiedlichen Kartenvarianten mit den Wertbeträge 5€, 10€, 20€ und 50€ verfügbar. Kunden können mit einer Wunschwertkarte alternativ einen eigenen Wunschbetrag zwischen 5€ und 250€ auswählen. Für den langfristigen Einsatz der Gutscheinkarte eignet sich die wiederaufladbare Variante „Shell Prepaid Card Reloadable“.

Neben der Tankfüllung kann die Gutscheinkarte für Autowäschen an der Shell Station, Snacks, Getränke, Zeitschriften oder weitere in der Shell Tankstelle erhältliche Artikel genutzt werden. Die Gutscheinkarte eignet sich als (Last-Minute-)Geschenk für Geburtstage oder andere Festtage wie Weihnachten oder Ostern. Auch Unternehmen integrieren die Tankzuschüsse zu Jubiläen, im Vertrieb oder als Marketinginstrument im eigenen Unternehmen.

Über SPS Germany GmbH

Bereits seit November 2013 unterstützt SPS das Energieunternehmen Shell ganzheitlich beim Prozess des Shell Prepaid Card Managements in Deutschland. Von der Produktion der Karten-Rohlinge, der Verarbeitung und Personalisierung der Kartenträger über den Druck und Versand bis hin zur kompletten Auftragsabwicklung, dem Marketing und dem Vertrieb. Im Dezember 2021 wurde das Shell Prepaid Card Geschäft von Deutschland auf Österreich ausgeweitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Servicepartner SPS das Shell Prepaid Karten Programm in Österreich eingeführt und etabliert haben und freuen uns nun auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Programmes.“, sagt Günter Lederer, Shell Prepaid Card Verantwortlicher der Shell Austria GmbH.

SPS ist ein führender Outsourcing-Anbieter für Business Process Solutions und innovative Dienstleistungen im Dokumentenmanagement. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit effizienten Services bei der Optimierung und dem Ausbau ihrer Wertschöpfungskette im Input-, Archiv-, Output- und Mailroom-Management. Zudem zählen umfassende Lösungen für die Bereiche Order to Cash, Customer-Contact- und Giftcard-Management sowie spezielle Branchenlösungen für den Bereich Healthcare zu den Stärken von SPS. SPS befindet sich seit 2022 im Besitz von AS Equity.

Anmeldeformular: https://www.survio.com/survey/d/E4F/prepaidcardverlosung

Website: www.shell.at/prepaidcard

Rückfragen & Kontakt:

Christina Fiedler

SPS Germany GmbH

Phone: +49 951 91682352

E-Mail: christina.fiedler @ spsglobal.com



Tanja Komposch

SPS Germany GmbH

Phone: +49 151 18824175

E-Mail: tanja.komposch @ spsglobal.com