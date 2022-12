10 Jahre Electric Love Festival – das sind die ersten Artists

DJ-Superstars & spannende Premieren: Das verspricht die LineUp-Phase 1 des #ELF23 von 6.-8. Juli 2023 am Salzburgring. Erste Ticket-Kategorien sind bereits jetzt ausverkauft.

Salzburg (OTS) - 5+ Stages, über 160 Artists und Lebensfreude pur! Die Electric Love Festival Veranstalter zeigen schon mit der ersten von insgesamt sechs LineUp-Phasen, dass das größte Electronic Music Festival Österreichs von 6. bis 8. Juli 2023 am Salzburgring zum 10. Geburtstag ein so vielfältiges LineUp wie nie zuvor bieten wird. Von DJ-Topstars wie Timmy Trumpet, Hardwell und Headhunterz bis hin zu Cloud-Rapper Yung Hurn und Techno-Queen Stella Bossi.

Wir wissen, was ihr im Sommer 2013 gemacht habt … unter 50.000 Musik-Fans feierten beim ersten Electric Love Festival an nur 2 Tagen vor 10 Jahren eine riesige EDM-Party im SalzburgerLand. Statt der Rennautos gaben die einflussreichsten DJs am Salzburgring den Takt an und das Festival kam um zu bleiben.

Im Juli 2023 feiert das größte Electronic Music Festival Österreichs den 10. Geburtstag und die Veranstalter versprechen die „verrückteste ELF Edition aller Zeiten“. In den Electric Love Foren wurde schon eifrig debattiert, welche Stars der Szene bei der Jubiläumsausgabe auf der MainStage, der Hard Dance Factory dem Club Circus, dem Heineken Starclub oder der Shutdown-Stage mit ihren DJ-Sets die Nacht zum Tag werden lassen.

LineUp-Phase 1: Legenden und Premierenauftritte

Er gehört zum Electric Love Festival wie kaum ein zweiter Star-DJ: Ikone Timmy Trumpet wird als Headliner die Mainstage wieder in ein Tollhaus verwandeln. Hardwell wurde auch bereits ein Act fixiert, der bereits 2013 bei der ersten Ausgabe des Electric Love Festivals live on Stage war. Mit James Hype feiert außerdem einer der technisch besten DJs der Welt 2023 seine ELF-Premiere. Und wenn die Crème de la Crème der DJ-Welt auf dem Electric Love Festival 2023 auflegt, darf eine Local Hero mit Toby Romeo aus Salzburg natürlich nicht fehlen.

Techno- und HipHop im Club Circus

Im Vorjahr haben Finch und Katja Krasavice den Anfang gemacht und den Heineken Starclub aus allen Nähten platzen lassen. Für den 10. Geburtstag wandert Finch 2023 am FCK Genres Wednesday in den Club Circus und wird diesen „abreißen“. Mit Yung Hurn und Stella Bossi werden zwei gefeierte Hype-Acts aus der Cloud Rap und Techno-Szene stilecht zum 10. ELF-Geburtstag ihre Premieren am Salzburgring feiern.

Super Early Bird Preis noch bis 31. Dezember 2022

Mit der Line Up Phase 1 geht auch der Ticket-Vorverkauf des Electric Love Festival in die heiße Phase. Die VIP-Kategorien Gold, Silver und Bronze waren nach dem Vorverkaufsstart innerhalb weniger Stunden ausverkauft, auch die Camping-Kategorien wie Comfort Camping Lodge for 2, Lotus Belle for 4, Delta for 2 und Caravan Camping sind für die Jubiläums-Ausgabe komplett ausgebucht.

Wer also beim #ELF23 live mit dabei sein will, sollte sich am besten gleich jetzt die ELF-Tickets checken. Bis inklusive 31. Dezember 2022 gelten noch die Super Early Bird Preise für jede noch verfügbare Ticketkategorie.

Tickets im offiziellen Ticketshop: tickets.electriclove.at

Colorful Playground

Das Electric Love ist weit mehr als nur ein Musik-Festival. Electric Love bedeutet Lebensgefühl, Musik und Abenteuer eingebettet in das wunderschöne Salzburger Seenland einen Kurzurlaub für alle Sinne zu verbringen. Vor einer der 5 Bühnen, zu einem von über 160 internationalen Artists aus EDM, Hardstyle, Techno, Tech House, Bass oder Hip Hop in die Nacht zu tanzen.

Die Festival Experience hautnah auf einem der 4 verschiedenen Campingplätze zu erleben oder aber in einem Zimmer in einem der Hotels von 1* bis 5* rund um den Salzburgring zu schlafen. Electric Love kann aber auch bedeuten das Leben in einem der 4 verschiedenen VIP Bereiche zu feiern oder aber unter Tags die leer getanzten Batterien am Gelände mit diversen Activities, fancy Drinks und Soulfood wieder aufzuladen. ELF ist ebenso auch Kultur und Sightseeing, zwischen den Festivaltagen in einer der wohl der schönsten historischen Altstädte der Welt, in Salzburg.

LineUp-Phase 1: Die bestätigten DJs im Überblick:

Deborah De Luca

Dimitri K

Dr. Rude

Elderbrook

Fat Tony

Finch

GPF

Hardwell

Harris & Ford

Headhunterz

James Hype

Liaze

Riot Shift

Ski Aggu

Stella Bossi

Timmy Trumpet

TNT

Wildstylez

Yung Hurn





