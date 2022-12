Geschäfte im Wert von Milliarden CNY im Aimag Xilin Gol im Herbst und Winter

Aimag Xilin Gol, China (ots/PRNewswire) - Der Aimag Xilin Gol veranstaltete vor Kurzem das Xilingol League Investment Attraction and Promotion Meeting 2022 (dt. Konferenz für Investitionsanreize und Förderung im Aimag Xilin Gol im Herbst und Winter 2022), das sich auf sieben Bereiche mit besonderen Merkmalen, wie beispielsweise Demonstrationsanwendungen für die Aufnahme von neuer Energie, konzentrierte und bei dem Verträge für insgesamt 25 Projekte unterzeichnet wurden.

Mit der „Cloud" als Medium und dem „Internet" als Brücke hat die Förderkonferenz die vorteilhafte geografische Lage, reichlich vorhandene Ressourcen, ein ausgezeichnetes Investitionsumfeld und eine Reihe von Vorzugsmaßnahmen für Handelskammern und Unternehmer in und außerhalb der Region bekannt gemacht, um Verbindungen mit Unternehmen in der „Cloud" aufzubauen und einen Aufschwung durch Anreize für Investitionen und die Entwicklung im Winter zu fördern.

Seit Anfang 2022 wurden im Aimag Xilin Gol aufeinander abgestimmte Anstrengungen unternommen, um Anreize für Investitionen zu intensivieren und sich auf die Erweiterung, Ergänzung und Stärkung von Handelsketten vorteilhafter Branchen in den Schlüsselbereichen der Investitionsattraktion zu konzentrieren, darunter grüne Landwirtschaft, saubere Energie und strategische aufstrebende Branchen. Durch eine Reihe themenbezogener Anziehungspunkte und Werbekampagnen, wie die aluminiumbasierte neue Material-Investitionsattraktion und die nachfolgende Werbekonferenz, konnte der Aimag Xilin Gol Kooperationsvereinbarungen mit vielen führenden Unternehmen wie Beijing Energy Holding Co., Ltd. unterzeichnen und damit Verträge im Wert von insgesamt mehr als 260 Milliarden CNY, die für insgesamt 126 Attraktionsprojekte für Investitionen unterzeichnet wurden, um eine wichtige Unterstützung für die Expansion des modernen Industriesystems und die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung im gesamten Regierungsbezirk bereitzustellen.

In Zukunft wird der Aimag Xilin Gol nach wie vor der Ausrichtung folgen, den ökologischen Schutz zu priorisieren und eine umweltfreundliche Entwicklung zu verfolgen, die wichtigsten Maßnahmen der Investitionsattraktivität und der Projektentwicklung zu ergreifen, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu fördern, wissenschaftliche Pläne zu formulieren und angemessene Vorkehrungen zu treffen, so das Publicity Department of the CPC Xilingol League Committee. Konkret wird der Aimag Xilin Gol mehr Anstrengungen unternehmen, um Projekte zu gewinnen, bessere Dienstleistungen für die Entwicklung von Projekten bereitzustellen und praktischere Maßnahmen zu ergreifen, um Projekte zu leiten, kontinuierlich Nachwuchs und frische Impulse in die wirtschaftliche Entwicklung des Aimag Xilin Gol einzubringen und eine starke Unterstützung für die Stabilisierung des Wachstums, die Weiterentwicklung, die strukturelle Anpassung und eine Förderung der Veränderung bereitzustellen.

