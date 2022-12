Trends und Preise von Malerarbeiten 2022

Analyse der aktuellen Preise von Malerarbeiten

Wien/Graz (OTS) - Die Online-Plattform Daibau.at befasst sich unter anderem mit der Beobachtung von Preisbewegungen diverser Baudienstleistungen und ihrer regelmäßigen Aktualisierung. Deshalb wurde eine Analyse der Preise von Malerarbeiten vorbereitet, die als Hilfe bei anstehenden Renovierungsarbeiten helfen soll.

Malerarbeiten – mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Die Preise von Malerarbeiten hängen vom vorhandenen Untergrund, der verwendeten Farbart und der Anzahl der Anstriche ab. Basierend auf der Analyse der erhaltenen Daten wurde festgestellt, dass in Österreich zu den gängigsten Malerarbeiten das Streichen von Innenwänden mit weißer Dispersionsfarbe und zweimaligem Anstrich gehört. Die dabei aufkommenden Kosten bewegen sich zwischen 6 €/m2 und 15 €/m2. Dabei ist die Grundierung für eine bessere Haftung der Farbe in den Preis inbegriffen. Aufgepasst bei Angeboten mit nur einschichtigem Anstrich, dies gilt in Österreich als unprofessionell und schlecht ausgeführte Arbeit.

Aus der Preisanalyse geht hervor, dass für Malerarbeiten mit Pauschalpreisen gearbeitet wird, es wird zudem betont, dass vorab eine Vor-Ort-Besichtigung ein Muss ist. Denn sind die Wände uneben und Risse oder andere Schäden vorhanden, müssen diese zuerst geschliffen und anschließend noch verspachtelt werden. Die Preise dafür bewegen sich zwischen 14,5 €/m2 und 25 €/m2. Detailliertere Preisinformationen sind im Baukostenrechner für Malerarbeiten zu finden.

Preise für einen Wandanstrich innerhalb Österreichs

Maler aus ganz Österreich wurden befragt, um herauszufinden, ob sich die Preise für die gängigste Dienstleistung, Streichen mit zwei Anstrichen inklusive Grundierung, von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Es stellte sich heraus, dass die Preise in allen Bundesländern fast gleich sind. In den größeren österreichischen Städten wie Wien, Linz und Graz ist mit Preisen zwischen 6 €/m2 und 15 €/m2 zu rechnen, nur in Salzburg ist die Dienstleistung mit 8 €/m2 bis 17 €/m2 etwas teurer.

Preise von Malerarbeiten in der Schweiz, in der Slowakei und in Tschechien

Die Daibau-Plattform ist in 12 Ländern präsent, deshalb wurde die aktuelle Preislage auch im Ausland analysiert. Die Preise für das Streichen von Innenwänden mit zwei Anstrichen inklusive Grundierung bewegen sich in der Schweiz zwischen umgerechnet bei 5,5 € bis 12 € pro m2. In Bern liegen die Preise bei umgerechnet 5,5 €/m2 bis 9,5 €/m2, in Zürich und in Basel bei 5,5 €/m2. Der Maschinenschliff kostet zwischen 2 €/m2 und 6 €/m2, mit Gipsen erhöht sich der Preis auf 20 €/m2 bis 60 €/m2. Bei Rissen und anderen Schäden an den Wänden, muss gespachtelt werden, da ist ein Preis von 6 €/m2 bis 55 €/m2 zu erwarten.

Deutlich günstiger sind die Leistungen von Malern in der Slowakei, dort bewegen sich die Preise für zwei Anstriche zwischen 3,5 €/m2 und 6 €/m2. Mit einer Grundierung steigt der Preis auf 6 €/m2 bis 8 €/m2. In der Hauptstadt Bratislava bewegen sich die Preise zwischen 2,5 €/m2 und 4,5 €/m2, die Stadt Žilina ist mit Preisen zwischen 1,8 €/m2 und 2,5 €/m2 etwas günstiger. Preise für den Maschinenschliff von Wänden liegen bei 4,5 €/m2 und 6 €/m2, für die Verspachtelung von Rissen dagegen bei 8 €/m2 bis 10 €/m2.

Die Preise sinken in Tschechien noch weiter in die Tiefe. Das Streichen mit zwei Anstrichen kostet zwischen 1,8 €/m2 und 2 €/m2, inklusive Grundierung bis zu 2,3 €/m2. Am teuersten sind die Leistungen von Malern in der Hauptstadt Prag mit Preisen von bis zu 2,3 €/m2, etwas günstiger sind sie in Brünn mit 1,2 €/m2 bis 1,5 €/m2. Im Vergleich zu der Slowakei, sind in Tschechien die Preise für den Maschinenschliff mit 1,6 €/m2 und für das Spachteln der Wände mit 4 €/m2 noch niedriger.

Zukünftige Preisbewegungen

Beeinflusst wurden die Preise von Malern und ihren Dienstleistungen von der aktuellen Inflation, auch das Material ist teurer geworden. Die Daibau-Plattform wird auch zukünftig die sich entwickelnde Marktsituation beobachten und über jegliche Preisveränderungen berichten.

