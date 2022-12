FPÖ – Kickl: Unzählige offene Baustellen, aber Gewessler schwänzt wieder Nationalratssitzung

Scheinheilige Umweltschutzministerin jettet um die Welt und bestraft Österreicher mit CO2-Steuer

Wien (OTS) - Viele offene Baustellen hätte die Klimaministerin laut dem freiheitlichen Bundesparteiobmann KO NAbg. Herbert Kickl, welche rasch reparieren zu wären. Die Klimaschutzministerin interessiere sich für alle Themen im Ausland, aber die eigene Bevölkerung sei ihr egal, zeigt sich Kickl über die wiederholte Abwesenheit der Klimaschutzministerin in der Nationalratssitzung kommende Woche verärgert: „Während sich die Armut in unserem Land exorbitant rasch ausbreitet und die Österreicher sich immer öfter zwischen Essen oder Heizen entscheiden müssen, jettet Gewessler wieder einmal sinnlos in der Weltgeschichte herum. Fast die Hälfte der Nationalratssitzungen hat die Ministerin in dieser Legislaturperiode geschwänzt. Österreich und die Sorgen der Bevölkerung sind ihr augenscheinlich nicht wichtig genug.“



Diese Ministerin verkörpere die Verhöhnung jedes österreichischen Steuerzahlers: „Autofahrer sind aus ihrer Sicht Klimasünder und werden mit CO2-Steuern bestraft. Doch sie verursachte mit ihren Jetset-Reisen um die ganze Welt in ihrer Amtszeit als Ministerin bisher schon mehr CO2 als ein arbeitender Steuerzahler in seinem ganzen Leben. Dann versucht man die Bevölkerung mit lächerlichen Einmalzahlungen wie dem Klimabonus zu beruhigen. Dieser wird dann aber wieder nur als zusätzliches Asylanten-Zuckerl missbraucht, um den unrühmlich 1. Platz als Zielland für die neue ‘Völkerwanderung‘ noch weiter auszubauen. Die von der Regierung verschuldete Teuerungswelle gefährdet immer mehr die soziale Sicherheit und den bescheidenen Wohlstand in Österreich. Nach Berechnung der Arbeiterkammer kann sich jeder fünfte Österreicher trotz Berufstätigkeit das Leben nicht mehr leisten. Diese Ministerin ist eine Beleidigung für jeden Österreicher, der tagtäglich hart arbeiten muss und das Einkommen trotzdem nicht mehr für das Notwendigste ausreicht.“



„Diese Ministerin ist wie die gesamte schwarz-grüne Bundesregierung rücktrittsreif. Die ÖVP trägt ja alle grünen Schandtaten mit. Anstatt den Ukraine-Krieg trotz unseres Status als neutrales Land mitzufinanzieren und blind alle maßgeblich für die Teuerungen verantwortlichen EU-Sanktionen gegen Russland auf Kosten der Österreicher mitzutragen, wären die Regierungsparteien gut beraten, endlich für geheizte Wohnungen und Häuser und genügend Essen am Tisch in Österreich zu sorgen.“, so Kickl.

