Erde Brennt – Angewandte besetzen!

Studierende verhandeln mit Rektor Gerald Bast & solidarisieren sich mit der gewaltvollen Räumung in Frankfurt

Wien/Frankfurt (OTS) - Studierende besetzen seit Montag das Auditorium der Universität für angewandte Kunst und beschlossen noch am selben Tag ihre Forderungen. Gestern begannen die Verhandlungen mit Rektor Gerald Bast.

Doch die Studierenden wollen über die Universität hinaus für ihre Forderungen kämpfen. Sie solidarisieren sich mit den Studierenden in Frankfurt, welche die Polizei am Vortag gewaltvoll räumte. Daher sprechen die Aktivist*innen auf der heutigen Donnerstagsdemo am Platz der Menschenrechte, und schließen sich daraufhin der Besetzung der Akademie der bildenden Künste an.

„Eine Diskussion mit Rektor Bast ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, um einen echten Systemwandel zu bewirken, brauchen wir ein breites Bündnis zwischen den Universitäten und darüber hinaus. Das zeigt alleine die gewaltvolle Räumung der Goethe Universität durch die Polizei am Mittwoch! Daher fordern wir zur heutigen Donnerstagsdemo auf und schließen uns mit den Demo-Teilnehmenden der Besetzung der Akademie an!“, sagt Terry, Aktivist*in und Studierende*r der Angewandten.

Flickr

Forderungen: https://hufak.net/en/infos/angewandte-besetzt

Instagram (Erde Brennt – Angewandte besetzen): https://www.instagram.com/erdebrennt_angewandte

Instagram (Besetzung Akademie): https://www.instagram.com/besetzung_akademie_wien

Instagram (redonnerstag): https://www.instagram.com/redonnerstag

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechperson: Jul Schadauer (keine Pronomen/they)

E-Mail: angewandte_erdebrennt @ riseup.net

Telefonnummer: +43(0)6769229803