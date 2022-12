SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS vertagten im Landwirtschaftsausschuss erneut FPÖ-Antrag für ein aktives Wolfsmanagement

„Die Land- und Almwirtschaft braucht endlich Perspektiven in der Wolfsproblematik!“

Wien (OTS) - „Alle Parteien inklusive der ÖVP haben vergangenen Montag im parlamentarischen Landwirtschaftsausschuss erneut unseren Antrag für ein aktives Wolfsmanagement vertagt, weil sie die Diskussion mit uns darüber im Parlament fürchten. Diese Strategie des Zauderns, Zögerns und Zierens gefährdet nicht nur unsere Almwirtschaft, sondern mittelfristig wird durch die Wolfswanderungen die gesamte Landwirtschaft im Alpenraum in ihrer Existenz bedroht“, sagte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.



„Wenn besonders die ÖVP als die Partei der Landwirtschaft die traditionelle Almwirtschaft erhalten will, muss sie auch ein ordentliches Wolfsmanagement zulassen. Schon jetzt können nämlich einige Almen nicht mehr unbeschwert bewirtschaftet werden. Überdies wird durch die Wolfswanderungen mittelfristig die gesamte Landwirtschaft im Alpenraum in ihrer Existenz bedroht. Eine solche Tatsache permanent zu ignorieren, ist grob fahrlässig“, betonte Hauser.



„Die schwarz-grüne Regierung muss wegen der sich zunehmend verschärfenden Gefährdungslage die notwendigen Schritte für ein aktives Wolfsmanagement und besonders für die Entnahme von Problemwölfen setzen“, forderte der FPÖ-Tourismussprecher.

