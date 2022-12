Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 9.12.: „Sozialmärkte in Nöten“

Wien (OTS) - „Sozialmärkte in Nöten“ lautet der Titel des von Cornelia Krebs gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 9. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Immer mehr Menschen sind auf die Hilfe von Sozialmärkten und Tafeln angewiesen. Die Teuerung hat auch die Mittelschicht erfasst. Das Problem: Die Sozialmärkte bekommen immer weniger Lebensmittelspenden. Das hat mehrere Gründe: Die Supermärkte arbeiten mit genaueren Bestellsystemen und kaufen von vornherein weniger ein. Was übrig bleibt, vermarktet der Handel oft selbst verbilligt oder gibt es an Hilfsorganisationen weiter - und an Unternehmen, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben: Über Apps wie etwa To good to go soll die Entsorgung noch genießbarer Lebensmittel verhindert werden. An sich eine gute Idee, doch sorgt das auch dafür, dass immer weniger Obst, Gemüse, Joghurt und Brot in den Sozialmärkten landet?

