Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Rettungsanker“ wird im Club U4 ausgeworfen

Mitarbeiter*innen werden zum Thema sexuelle Belästigung geschult – Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ startet im Club U4

Wien (OTS) - Unbeschwert feiern, tanzen und Party machen – so, dass alle sich dabei wohl fühlen: Darum geht es beim Ausgehen. Damit das so bleibt, ist die Wiener Kult-Diskothek U4 jetzt Teil der Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“. Damit positioniert sich das U4 klar gegen sexuelle Belästigung.

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Der Rettungsanker signalisiert klar: Hier ist kein Platz für sexuelle Belästigung!“

„Lokale, die bei der Kampagne ,Rettungsanker‘ mitmachen, signalisieren klar: Hier ist kein Platz für sexuelle Belästigung! Wichtig ist, dass jede Frau ernst genommen wird, wenn sie sich belästigt fühlt. Alle Mitarbeiter*innen des U4 wurden geschult, um sensibel zu reagieren und zu unterstützen, wenn Frauen von sexueller Belästigung betroffen sind“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. „Beim Feiern sollen sich alle wohlfühlen. Wenn Frauen belästigt werden oder sich unsicher fühlen, ist es wichtig, dass es Ansprechpersonen gibt.“

„Eine unserer obersten Prioritäten ist es, dass sich unsere Besucher*innen bei uns im U4 sicher und wohlfühlen. Keine kleine Herausforderung im Club-Setting mit Alkohol, Gedränge und ausgelassener Stimmung, aber für unser ganzes Team ist es eine Herzensangelegenheit diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Deswegen sind wir froh, dass die Stadt Wien hier Angebote wie den „Rettungsanker“ und den Frauennotruf zur Verfügung stellt“, so U4-Geschäftsführer Michael Gröss.



„Rettungsanker“: Alle Mitarbeiter*innen des Clubs U4 machen mit

Rund 40 Mitarbeiter*innen des U4 wurden von Mitarbeiterinnen des Wiener Frauenservice geschult, wie sie sexuelle Belästigung erkennen und wie sie deeskalierend eingreifen können. An der Schulung nahmen nicht nur die Securitys teil, sondern alle Angestellten der Kult-Diskothek in Meidling – von Gläserwäscher*innen bis zur Geschäftsführung. Dies zeigt, dass das U4 die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Besucher*innen als ganzheitliches Anliegen sieht.

Vor vier Jahren startete Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ auf dem Donauinselfest, seitdem wird sie in ganz Wien ausgerollt, z.B. in den Wiener Bädern oder den Wiener Linien, um nur einige Stationen zu nennen.

Herzstück der Kampagne sind spezielle Schulungen für Mitarbeiter*innen, die für die Sicherheit der Wiener*innen sorgen. Zur Kampagne gehören auch E-Learnings, Videos, Plakate und Flyer, die über das Symbol „Ich bin dein Rettungsanker“ aufklären.

„Nichts ist O.K bei K.O Tropfen“: U4 unterstützt Kampagne der Stadt Wien

Zu den „16 Tagen gegen Gewalt“ läuft eine wienweite Informationskampagne. Unter dem Motto „Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen!“ ruft die neue Kampagne zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf – dazu, hinzuschauen und zu helfen.

„Zivilcourage heißt: Wir schauen nicht weg. In Wien passen wir aufeinander auf und holen Hilfe, wenn jemand Unterstützung braucht. Bei der großen Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘ war Gewaltschutz ein wichtiges Thema für die Wienerinnen. Wir sagen klar: Gewalt gegen Frauen und sexuelle Belästigung haben in unserer Stadt keinen Platz“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Das Motto ist „Hinschauen. Handeln. Helfen.“



Auch im U4 werden im Rahmen der groß angelegten Bewusstseinskampagne zu K.O Mitteln Freecards mit dem Slogan „Ist dein Getränk O.K. oder K.O.?“ aufgelegt.

Alle Infos zur Kampagne und zum Thema K.O.-Tropfen gibt es unter: wien.gv.at/gewaltschutz.

Weitere Informationen unter frauen.wien.at und unter

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/kampagnen/anker.html

„Ich bin dein Rettungsanker“-Schulungen: Kostenlose Erstgespräche beim Frauenservice Wien

Nach dem Club Volksgarten und der Bar Stehbeisl konnte mit dem U4 nun ein weiterer Kooperationspartner in der Lokalszene gewonnen werden, der aktiv gegen sexuelle Belästigung in seinem Lokal vorgeht.

Die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ wurde am Donauinselfest 2018 auf Initiative von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál gestartet. Die erfolgreiche Aktion des Frauenservice Wien zeigt, dass sexuelle Belästigung in Wien keinen Platz hat. Partner*innen in der Kampagne sind neben dem Donauinselfest, den Wiener Bädern, den Wiener Linien auch die mobilen Inselteams der Wiener Gewässer und die Wiener Lokalszene. Das Motto der Kampagne: „Wir schauen aufeinander und die Stadt schaut auf dich.“ Bislang wurden rund 1.500 Mitarbeiter*innen im Rahmen der Kampagne geschult.

Wer sich an der Kampagne beteiligen will, meldet sich unter rettungsanker @ wien.gv.at. Auf Anfrage stellt das Frauenservice ein Schulungskonzept bereit und steht für Gespräche und Workshops zur Verfügung. Erstgespräche werden kostenlos angeboten. / Schluss

