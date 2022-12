Moderne Wiener Küche für den Karlsplatz

Regionale Küche mit hochwertigen Zutaten zu fairen Preisen – das Wien Museum hat mit der GMS GOURMET GmbH einen starken Partner für die neue Gastronomie am Karlsplatz gefunden.

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung des neuen Wien Museums Ende 2023 wird den Besucher:innen nicht nur ein modernes, zukunftsweisendes Stadtmuseum geboten, auch in kulinarischer Hinsicht erlebt der Karlsplatz eine deutliche Aufwertung: Im Erdgeschoss wartet ein Restaurant mit Barbetrieb, das in entspannter Atmosphäre während und auch außerhalb der Museumsöffnungszeiten zu moderner Wiener Küche aus hochwertigen, regionalen Produkten einlädt. Für das neue Museumsrestaurant mit angeschlossenem Gastgarten wurde ein starker, wirtschaftlich solider, aber auch kreativer Partner mit BIO-Zertifizierung gesucht – und mit der GMS GOURMET GmbH gefunden.

„Am Puls der Stadt entsteht ein neues Museum, ein Treffpunkt für Jung und Alt, niederschwellig und inklusiv, offen und einladend. Mit GOURMET können wir dazu ein wunderbares kulinarisches Programm anbieten: Qualitätsreiche Wiener Küche zu fairen Preisen. Dabei soll das Restaurant mit Öffnungszeiten über den Museumsbetrieb hinaus auch ganz autonom funktionieren, mit eigener Marke und eigener Strahlkraft.“ Matti Bunzl, Wien Museum

Der BIO-zertifizierte Gastronomiespezialist führt erfolgreiche Betriebe wie das Café Schwarzenberg, das Café im Kunsthistorischen Museum Wien, die Bar in der Wiener Staatsoper, das Café-Restaurant im Technischen Museum Wien oder den Wiener Rathauskeller. Zusätzlich zum Restaurant im Erdgeschoss wird GOURMET im neuen Wien Museum auch die öffentlich zugängliche Café-Bar im Terrassengeschoss betreuen – eine einzigartige Location mit Blick auf den Karlsplatz. Mit Gerstner Catering verantwortet GOURMET auch die Kulinarik aller Veranstaltungen im Museum.

„Die Gastronomie im neuen Wien Museum wird urban, vielfältig und gastfreundlich. Ein inspirierender Ort am Karlsplatz, um sich unkompliziert zu treffen, gemeinsam zu essen, zu lachen und zu reden. Wir bieten dazu beste Wiener Küche für den kleinen und großen Hunger, mit hochwertigen, natürlichen Lebensmitteln, so oft wie möglich in BIO. Denn zertifizierte Qualität, Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt sind uns wichtige Anliegen, verbunden mit einer besonderen Liebe zur Wiener Küche. “. Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET

Rückfragen & Kontakt:

Wien Museum

Konstanze Schäfer

0664 54 57 800

konstanze.schaefer @ wienmuseum.at

www.wienmuseum.at