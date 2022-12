FPÖ – Fürst/Wurm: Finanzminister täuscht Schutz des Bargeldes nur vor

FPÖ-Antrag auf Schutz des Bargeldes wieder vertagt

Wien (OTS) - „Just am Dienstag dieser Woche, als der ÖVP-Finanzminister sein Pseudo-Bekenntnis zum Bargeld ablegte, hat die gleiche ÖVP unseren Antrag auf den verfassungsrechtlichen Schutz des Bargeldes als Zahlungsmittel wieder einmal vertagt. Es handelt sich also wieder nur um schwarzes Wahlkampf-Geplänkel vor einem Urnengang. Nach der Wahl hat man dann wieder schnell vergessen, was man der Bevölkerung versprochen hat “, betonten heute FPÖ-Verfassungssprecherin NAbg. Susanne Fürst und der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm in Zusammenhang mit den Aussagen von Finanzminister Brunner, der sich diese Woche am Rande eines Treffens der EU-Finanzminister in Brüssel gegen eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen ausgesprochen habe.



„Seit Jahren fordern wir die Verankerung des Bargeldes in der Verfassung und seit Jahren stellt sich neben allen anderen Parteien vor allem die ÖVP dagegen. Nur, weil die ÖVP momentan lediglich mit Korruptionsaffären Schlagzeilen macht, muss man sich jetzt nicht zwanghaft Themen aneignen, hinter denen man nicht steht“, verweist Wurm auf die anstehende Landtagswahl in Niederösterreich.



„Der ÖVP ist jedes Mittel recht, um von ihren Skandalen abzulenken. Jetzt versucht sie sich in Gestalt des Finanzministers als Retter des Bargeldes darzustellen. Allerdings fallen die ÖVP-Minister in Brüssel ohnehin erfahrungsgemäß um, wenn es um die Interessen der eigenen Bürger geht. Glaubwürdig ist die Volkspartei schon lange nicht mehr. Es geht ihr nur darum, vor einer anstehenden Wahl wie jetzt in Niederösterreich Hoffnungen zu schüren. Die Halbwertszeit solcher Versprechungen endet üblicherweise bereits am jeweiligen Wahlsonntag um 17.00 Uhr“, so Fürst und Wurm.

