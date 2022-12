Das war 2022 – die TV-Jahresrückblicke in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Ab 15. Dezember mit u. a. „Bundesland heute“, „Die Tafelrunde“, „Seitenblicke“, Sport, „Dok 1“, „Willkommen Österreich“ und „Schluss mit lustig“

Wien (OTS) - ORF 1, ORF 2 und ORF III widmen sich noch einmal den sportlichen, gesellschaftlichen und politischen Ereignissen des vergangenen Jahres: Bereits ab 15. Dezember 2022 stehen zahlreiche TV-Jahresrückblicke auf dem Programm. Mit dabei: „Politik Live“, „Die Tafelrunde“, „Bundesland heute“, „Seitenblicke“, „konkret“, Sport, „Schluss mit lustig“, „Was gibt es Neues?“, „Gute Nacht Österreich“, „Willkommen Österreich“ und „Dok 1“.

Die ORF-TV-Jahresrückblicke 2022 – im chronologischen Überblick

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Teuerungen, Belastungsproben für die türkis-grüne Bundesregierung, die Wahl des Bundespräsidenten, die Klimakrise und der Abschied von Queen Elizabeth II – der ORF-III-Jahresrückblick in „Politik Live“ (15. Dezember, 21.05 Uhr) lässt die Ereignisse des Jahres 2022 Revue passieren und wagt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher sind unter anderem Altbundespräsident Heinz Fischer, Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und die aus der Ukraine geflüchtete Alisa Khokhulya.

Im großen satirischen Jahresrückblick befasst sich „Die Tafelrunde“ (15. Dezember, 21.55 Uhr) mit den Highlights, den lustigsten Pointen und den besten Momenten der ORF-III-Satireshow mit Gerald Fleischhacker und seinen Gästen.

Ein besonders ereignisreiches Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Teuerung haben das Leben bestimmt und beeinflusst, aber auch Naturereignisse wie Hitzewellen oder Unwetter. Die bemerkenswertesten, bewegendsten und eindrucksvollsten Bilder, Persönlichkeiten und Beiträge der „Bundesland heute“-Ausgaben in diesem Jahr zeigt einmal mehr „Bundesland heute – Das war 2022“ (19. Dezember, 20.15 Uhr), der in neun Ausgaben lokal ausgestrahlte Jahresrückblick der ORF-Landesstudios.

Die gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres stehen von 26. bis 30. Dezember noch einmal auf dem Programm der „Seitenblicke“ (20.05 Uhr, ORF 2).

Auch das Konsumentenmagazin „konkret“ (18.30 Uhr, ORF 2) widmet sich dem zu Ende gehenden Jahr: Am 27. Dezember steht ein Best of „konkret in die Zukunft“ auf dem Programm, am 28. Dezember folgt ein Best of „Tests“. Auf die Rubrik „Ziemlich bestes Team“ blickt „konkret“ am 2. und 3. Jänner zurück, Best of „konkret durchschaut“ heißt es am 4. Jänner. Zwei Ausblicke auf das Jahr 2023 hat „konkret“ auch zu bieten: Am 29. Dezember ist dazu Konsumentenschutzminister Johannes Rauch zu Gast, mit Innovationen 2023 beschäftigt sich „konkret“ am 5. Jänner.

Der „Sport-Jahresrückblick 2022“ wirft am 28. Dezember (18.05 Uhr, ORF 1) nicht nur einen Blick auf Sportereignisse wie Winter-Olympia 2022 oder die Frauenfußball-EM, sondern auch in den Redaktionsalltag des ORF-Sports. Und so zeigen unter anderem Karoline Rath-Zobernig, Michael Roscher, Didi Helbig, Julia Hießberger und Martin Unger, der Gestalter des Rückblicks, was hinter den TV-Sport-Kulissen passiert.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht – das hat gerade in Krisenzeiten mehr Gültigkeit denn je! „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2022“ (30. Dezember 2022, 20.15 Uhr, ORF 1) wirft einen humorvollen Blick in den Rückspiegel. Eine Riege der beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes macht sich Gedanken darüber, was 2022 so alles passiert ist. Zu Gast bei Gerald Fleischhacker im Odeon Theater sind Caroline Athanasiadis, Alex Kristan, Gernot Kulis, Malarina, Gery Seidl, Katharina Straßer, Andreas Vitasek und Daniel Sattler.

Allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz liefern Oliver Baier und sein Rateteam wöchentlich Pointen und beste Stimmung. „Was gibt es Neues? – Highlights 2022“ (30. Dezember 2022, 22.05 Uhr, ORF 1) präsentiert die kuriosesten Szenen, lustigsten Wortspiele und besten Witze des Jahres.

Ob Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft oder Kultur – alles, was in Österreich Rang und Namen hat, hat Peter Klien auch 2022 Rede und Antwort gestanden. Kurz vor dem Jahreswechsel blickt „Gute Nacht Österreich – Schlaf gut 2022!“ (30. Dezember 2022, 22.50 Uhr, ORF 1) noch einmal auf Peter Kliens „Überraschungsbesuche“ mit seinem Mikrofon zurück und zeigt die besten Szenen aus seinen Reportagen. Und als besondere „Schmankerl“ gibt es zusätzlich Anekdoten von den Dreharbeiten sowie bisher nicht gesendete Szenen.

Stermann und Grissemann lassen die „Willkommen Österreich“-Highlights Revue passieren und testen nach 15 Jahren erstmals das Hotelzimmer, in dem Stargäste der Sendung, wie Til Schweiger, Helene Fischer, Florian David Fitz oder Nobelpreisträger Anton Zeilinger, untergebracht werden. Dort blicken Stermann und Grissemann in „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ (10. Jänner 2023, 22.15 Uhr, ORF 1) auf die drei wichtigsten Wahlen des vergangenen Jahres zurück: die Bundespräsidentenwahl, die Tirol-Wahl und die Wahl zu Grissemanns Markenzeichen. Außerdem rufen sie die – meist unfreiwillig – lustigen Momente des Krisenherbstes 2022 in Erinnerung: Die Energiekrise, die Fußball-Weltmeisterschaft, diverse Chat-Verläufe, die Sorgen und Nöte der Innenpolitik und der „Lange aus Neapel“ finden Erwähnung in der satirischen Rückschau.

Krankheit, Krieg, Katastrophen, Korruption – das war das Jahr 2022. Aber war das vergangene Jahr wirklich nur schlecht? Gab es überhaupt keine guten Nachrichten oder drangen sie nur nicht durch? Lisa Gadenstätter macht sich in „Dok 1: 2022 – Nicht alles war schlecht“ (11. Jänner 2023, 20.15 Uhr, ORF 1) auf die Suche nach den „Good News“ des letzten Jahres und stellt sich die Frage: Warum schaffen es die guten Nachrichten selten in die Schlagzeilen? Und: Welche Themen lassen auch für das kommende Jahr 2023 – trotz Krise, Krieg und Teuerung – hoffen?

