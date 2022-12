Zwei WM-Viertelfinal-Kracher zur Primetime im ORF: Niederlande – Argentinien und England – Frankreich

Am 9. und 10. Dezember ab 19.00 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Die Fußball-WM geht mit den Viertelfinal-Spielen in die entscheidende Phase: ORF 1 zeigt zwei davon live, beide in der Primetime. Am Freitag, dem 9. Dezember 2022, steht ab 19.00 Uhr das Match Niederlande – Argentinien auf dem Programm. Kommentator ist Thomas König. Im WM-Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Die Zusammenfassung von Kroatien – Brasilien (Michael Bacher) ist um 22.15 Uhr zu sehen.

Am Samstag, dem 10. Dezember, folgt ab 19.00 Uhr mit England – Frankreich (Oliver Polzer) so etwas wie ein vorweggenommenes Finale. Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Roman Mählich und Helge Payer. Die Zusammenfassung von Marokko – Portugal (Kommentator Michael Bacher) steht um 22.15 Uhr auf dem Programm.

