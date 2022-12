„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Fröhliche Weihnachten in brüchigen Zeiten?

Am 9. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Nachwehen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die enormen Teuerungen – die multiplen Krisen bringen viele an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Gerade in der Vorweihnachtszeit werden Stress und Erschöpfung spürbar, viele Menschen stehen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten auch finanziell unter Druck. Wie kann es gelingen, dennoch Kraft und Zuversicht zu erlangen? Was können wir selbst tun, um schwierige Zeiten zu meistern; und tut die Politik genug, um die Menschen zu entlasten?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 9. Dezember 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki im konstruktiven Streitgespräch bei „3 Am Runden Tisch“ Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, sie fordert mehr finanzielle Unterstützung durch den Staat, und Bestsellerautor Andreas Salcher, er plädiert in seinem neuen Buch „Die große Erschöpfung“ dafür, selbst anzupacken.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at