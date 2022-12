Filmförderung – SPÖ-Kucharowits begrüßt neues Fördermodell, sieht aber auch Schwächen

Branchenvertreter*innen sollen in Beirat für Förderrichtlinien vertreten sein

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits, Mitglied im Kulturausschuss, begrüßt das neue Filmanreizmodell, das heute im Kulturausschuss auch mit den Stimmen der SPÖ beschlossen wurde. „Damit wird ein rechtlicher Rahmen für eine Ausweitung der Förderungsmaßnahmen des Bundes zur Stärkung des Filmstandorts Österreich etabliert. Eine Forderung der Filmbranche wird umgesetzt und ein wichtiger Impuls für die heimische Filminfrastruktur- und Dienstleistungsbetriebe gesetzt“, so Kucharowits. Es gebe aber auch Schwächen im Entwurf und Lücken, auf die die Filmbranche hingewiesen hat und die leider nicht berücksichtigt wurden“, so die SPÖ-Abgeordnete. ****

So werde nur die Verleihtätigkeit österreichischer Filme gefördert – dies sollte auf europäische Filme ausgeweitet werden. Außerdem regen die Filmschaffenden an, dass ein Beirat zur Ausarbeitung der neuen Förderrichtlinien FISA+ mit Vertreter*innen der Branche geschaffen wird. „Im Regierungsentwurf von ÖVP und Grünen werden die Richtlinien von Arbeits- und Finanzminister festgelegt. Hier braucht es einen Beirat, in dem Leute aus der Filmwirtschaft mitreden können“, so Kucharowits. (Schluss) ah/lp

