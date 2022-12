Austropapier CSR-Projekt knackt Weltrekord

Wien (OTS) - Die längste Papierbaumkette der Welt kommt aus Österreich. Das wurde von den Juror:innen des Guinness World Records Buch nun offiziell bestätigt. Ein Lehrer aus Gratkorn sammelte mit seiner Klasse exakt 18.100 Bäume aus Papier ein und fügte sie zu einer fast zweieinhalb Kilometer langen Kette zusammen.

Was als gemeinsames Projekt der Österreichischen Papierindustrie mit Pro Holz Steiermark begann, um Kindern und Jugendlichen den Weg vom nachwachsenden Rohstoff Holz hin zu recyclefähigen Produkten näherzubringen, ist nun in 100 Ländern und 21 Sprachen dokumentiert. Das Austropapier CSR-Projekt „Papier macht Schule“ wurde offiziell als Weltrekordhalter bestätigt und die längste Papierbaumkette der Welt in die druckfrische Ausgabe des Guinness World Records Buch 2023 aufgenommen. „Die Veröffentlichung im Guinness Buch der Rekorde ist für uns der krönende Abschluss eines weltweit einzigartigen Projektes, das wir mit viel Engagement und Herz umgesetzt haben. Möglich war der Erfolg nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Volksschule Gratkorn, Austropapier und Papier macht Schule“ , freut sich Initiator und Pädagoge Patrick Treml, der den Rekord mit seinem persönlichen Engagement überhaupt erst möglich gemacht hat. Das Team von Guinness World Records ist so begeistert von der Aktion und der entstandenen Dynamik zwischen Treml und seiner Klasse, dass es nicht nur den Rekord bestätigt, sondern auch einen Artikel darüber im neuen Guinness Buch der Rekorde veröffentlicht hat. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Leistung, erhält die Guinness-Redaktion doch jährlich 60.000 Anfragen, wovon nur ein Bruchteil als Rekord bestätigt wird.

43-mal um das Riesenrad

Die Kinder der Volksschule Gratkorn waren sofort mit Eifer dabei, als ihr Lehrer vorgeschlagen hat, mit einer Kette aus Papierbäumen einen Weltrekord aufzustellen. Austropapier, die Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie, unterstützte sie im Rahmen der Initiative „Papier macht Schule“, um möglichst viele Teilnehmer:innen für den ambitionierten Weltrekord-Versuch zu begeistern. Die Resonanz war unglaublich: Auf den Baum genau 18.100 Kunstwerke aus 26 Ländern erreichten das Organisationsbüro, die von „Team Treml“ und 80 freiwilligen Helfer:innen in liebevoller Handarbeit Baum für Baum zu einer 2.404 Meter langen Kette aufgefädelt wurden. Mit dieser Kette könnte das Wiener Riesenrad 43-mal umwickelt werden. Austropapier-Geschäftsführerin Sigrid Eckhardt zeigt sich begeistert: „Papier macht Schule ist eine großartige Initiative, die Kindern und Jugendlichen die Vielfältigkeit von Papier näherbringt. Der Weltrekord setzt dieser die Krone auf. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder für ihren großen Einsatz belohnt wurden.“

Weltrekord für die Ewigkeit

„Nur“ einen Weltrekord aufzustellen war für die Kinder und das Projektteam allerdings noch nicht genug. Sie wollten etwas Nachhaltiges schaffen und haben heimische Förster:innen mit ins Boot geholt. Gemeinsam pflanzten sie pro 50 aufgefädelten Papierbäumen einen echten Baum auf einem Grundstück in der Nähe ihrer Schule. Diese rund 400 Bäume stehen symbolisch für die nachhaltige Wertschöpfungskette vom Holz zu Papier.

