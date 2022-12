„Ein Meilenstein für die Transformation der Wirtschaft“

Grüne Wirtschaft begrüßt die neue Kreislaufwirtschaftsstrategie der Bundesregierung

Bei der Kreislaufwirtschaft geht es im Grunde um Effizienz: Vom Produktdesign bis zum Recycling ist alles darauf ausgerichtet, dass nichts verloren geht. Unser Wirtschaftssystem honoriert diese Effizienz noch zu selten. Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft

Wien (OTS) - „Die neue Strategie ist ein Meilenstein für die Transformation unseres Wirtschaftssystems“, so die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft Sabine Jungwirth.

„ Bei der Kreislaufwirtschaft geht es im Grunde um Effizienz: Vom Produktdesign bis zum Recycling ist alles darauf ausgerichtet, dass nichts verloren geht. Unser Wirtschaftssystem honoriert diese Effizienz noch zu selten. Doch wir erkennen immer mehr, dass unsere Erde keine kostenlose Müllhalde sein kann und auch nicht unbegrenzt Rohstoffe liefert. Die Kreislaufwirtschaft ist deshalb ein absolut zentrales Thema für die Zukunft. Es steht Österreich gut an, sich in diesem Bereich gut zu positionieren und Innovationen zu fördern.“

Chance für neue Geschäftsmodelle

Im Fokus stehen auch neue Produktionsmethoden und Geschäftsmodelle. „Die Transformation wird uns nur gelingen, wenn zirkuläre Produkte am Markt ökonomisch konkurrenzfähig sind. Für diese Umgestaltung brauchen wir kluge Marktanreize“, so Manfred Mühlberger, Mitglied der GW-Bundesleitung. Solche Marktanreize sind in der Strategie ebenso vorgesehen wie die Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Finanzierungen und FTI-Programme (3D-Druck).

„Die Grüne Wirtschaft wird sich dafür einsetzen, dass die Wirtschaftskammer ihre Mitglieder aktiv bei dieser Transformation unterstützt. Das ist Teil einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Wirtschaftsförderung", so Jungwirth abschließend.

