Kulturausschuss – Heinisch-Hosek fordert Kulturguthaben für junge Menschen nach Vorbild des deutschen „Kulturpass“

Forderung nach Maßnahmenpaket für Kinderbetreuung im Kulturbereich

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ legt heute im Kulturausschuss einen Antrag für ein Guthabenmodell für den Kulturbesuch von Kindern und Jugendlichen vor. Vorbild dafür ist der „Kulturpass“, den die deutsche Ampelregierung kürzlich vorgestellt hat. Alle bis 18-Jährigen sollen demnach ein Guthaben von 200 Euro erhalten, das sie innerhalb von zwei Jahren für Konzert- und Theaterkarten ausgeben können. Ausgenommen sind große Verkaufsplattformen. Ein ähnliches Modell wünscht sich Heinisch-Hosek für Österreich: „Damit könnten wir zwei Ziele erreichen: Einerseits jungen Menschen die finanzielle Möglichkeit geben, mehr am Kulturleben teilzunehmen. Und andererseits die Kulturinstitutionen unterstützen, die noch immer an den Folgen von Pandemie und Inflation leiden und mit geringeren Besucherzahlen kämpfen.“ ****

In einem ersten Schritt könnten vor allem junge Menschen bedacht werden, die besonders unter der Pandemie gelitten haben, etwa jene, die während der Pandemie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben, so der Vorschlag der SPÖ.

Ein zweiter wichtiger Antrag von SPÖ und Neos zielt auf ein Maßnahmenpaket für mehr Kinderbetreuungsangebote in Kulturbetrieben. Dabei sollen in den Kulturinstitutionen des Bundes Betriebskinderbetreuung für Mitarbeiter*innen und Freischaffende eingerichtet werden. Außerdem braucht es ressortübergreifende Förderpläne, um Kinderbetreuungsplätze in Kulturinstitutionen zu schaffen und die Kosten für Kinderbetreuung zu übernehmen. Heinisch-Hosek: „Gerade für Kulturschaffende mit sehr flexiblen Arbeits- und Probezeiten und oft prekären Arbeitsverhältnissen ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine besondere Herausforderung. Die Studie zur sozialen Lage hat klar gezeigt, wie schwierig die Situation von Frauen im Kulturbereich ist.“ (Schluss) ah/ls

