ISTA-Präsident Henzinger neues Mitglied des ERC-Leitungsgremiums

LH Mikl-Leitner: Weitere Auszeichnung für die Leistungen von Thomas Henzinger

St. Pölten (OTS/NLK) - Thomas Henzinger, der Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) Klosterneuburg, wurde gemeinsam mit weiteren vier herausragenden Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zum neuen Mitglied des Leitungsgremiums des Europäischen Forschungsrats (ERC), dem Wissenschaftlichen Rat (Scientific Council), ernannt. Die Bestellung erfolgt durch die Europäischen Kommission für zunächst vier Jahre. Sie treten ihr Amt Anfang des Jahres an.

Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner gratuliert Thomas Henzinger zu dieser Bestellung: „Die Bestellung von Thomas Henzinger in das ERC-Leitungsgremium ist nicht nur eine weitere Auszeichnung und Anerkennung seiner Leistungen als Präsident und Forscher. Es ist zugleich auch eine Bestätigung des Erfolgswegs am ISTA. Henzinger hat als Präsident und langjähriger Wegbereiter großen Anteil daran, dass das ISTA heute eine Institution von Welt ist. Mit mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 80 Ländern, drei Wittgenstein-Preisen und der höchsten ERC Grant-Erfolgsquote in Europa kann das ISTA auf zahlreiche Meilensteine blicken.“

Erst vor kurzem erhielt Thomas Henzinger auch das „Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“. Allein in diesem Jahr, seinem letzten als Präsident des ISTA, ist es Forscherinnen und Forschern des ISTA gelungen, 12 ERC Grants, die höchste Auszeichnung für Grundlagenforschung in Europa, einzuwerben.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse