Ideenwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung zeichnete die 28 besten Projekte im Land aus

LR Eichtinger: Seit 2004 investiert das Land NÖ mehr als 2,55 Millionen Euro für engagierte blau-gelbe Gemeinden

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 7. Dezember 2022 fand im feierlichen Rahmen die Prämierung des 13. Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung im Panoramasaal der Hypo Niederösterreich in St. Pölten gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, statt. Aus 78 Einreichungen werden 28 Ideen mit insgesamt 150.000 Euro vom Land NÖ finanziell unterstützt.

„Das Land NÖ war 2004 das erste Mal auf der Suche nach den besten Ideen im Land und investiert seit damals mehr als 2,55 Millionen Euro für rund 400 lokale Impulsprojekte. Ich bin beeindruckt, mit wie viel Einsatz und Engagement, die vielen Freiwilligen im Rahmen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ihren Beitrag zur Lebensqualität in Niederösterreich leisten,“ so Eichtinger. Er wisse genau, dass es „durch die Beteiligung der Dorferneuerungsvereine, der Schulen, Kindergärten, interessierten Bürgerinnen und Bürgern, zu einem wertvollen Erfahrungsaustausch kommt und jedes Projekt das Gemeinwohl fördert und stärkt.“

Dorferneuerungsvereine und Gemeinden in Niederösterreich konnten ihre Projektideen bis zum 20. September 2022 einreichen. In der Kategorie „Soziales Leben – Miteinander“ gab es 47 Einreichungen, 23 bei „Orts-und Stadtkernbelebung“ und acht bei „Digitalisierung und BürgerInnenbeteiligung“. Die ausgewählten Projektideen werden mit bis zu 50 Prozent der zu erwartenden Kosten bzw. mit max. 10.000 Euro gefördert. Maria Forstner, Obfrau Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung: „Der Ideenwettbewerb ist eine sehr gute Ergänzung zu den Förderphasen der Landesaktionen. Er stärkt die Vereine im gemeinsamen Tun und bringt dadurch einen noch besseren Zusammenhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde!“

