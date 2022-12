Neues „Österreich Bild“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten: „Slow Food – Kulinarisches Erbe als Schatz der Zukunft“

Am 11. Dezember um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die weltweite Bewegung Slow Food setzt sich für eine regionale, saisonale und nachhaltige Esskultur ein. ORF-Redakteurin Barbara Altersberger war mit einem Kamerateam auf kulinarischer Schatzsuche. Mit dabei als Botschafter für Slow-Food-Kärnten ist der österreichische Schauspieler mit Kärntner Wurzeln Harald Krassnitzer. Er holt die vielfältigen Projekte der kulinarischen Initiative vor den Vorhang – zu sehen in einem „Österreich Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten über „Slow Food – Kulinarisches Erbe als Schatz der Zukunft“ am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, um 18.25 Uhr in ORF 2.

Die Wertschätzung naturbelassener Lebensmittel aus regionaler handwerklicher Produktion führt zu neuen Wegen der Nachhaltigkeit und des bewussten Genusses. Diese Philosophie wird in Kärnten durch vielfältige Slow-Food-Initiativen beispielgebend gelebt. Für Harald Krassnitzer ist es eine Herzensangelegenheit, sich für diese nachhaltigen Projekte einzusetzen.

Die Dokumentation entführt in das Slow-Food-Village Berg im Drautal und in die Slow-Food-Travel-Region „Marktplatz Mittelkärnten“. Dort werden die Schwerpunktthemen Dorfgemeinschaft, Direktvermarktung und Delikatessengeschäft, alte Haustierrassen, alternativer Gemüseanbau, Weinbau, Landwirtschaft in der Gastronomie sowie Slow-Food-Konzepte in den Schulen hervorgehoben.

Berg im Drautal ist das Vorzeigedorf unter den elf Slow-Food-Villages in Kärnten. Im Ort des guten Lebens hat sich Harald Krassnitzer bei einer opulenten Frühstückstafel die gelebte Dorfgemeinschaft erklären lassen und sich nebenbei durch die Vielfalt der selbst erzeugten Produkte gekostet. Zwei Bauernhöfe wurden besucht, im Dorfwirtshaus eingekehrt und in der Volksschule wurde mit den Kindern Apfelmus gekocht.

Slow-Food-Travel rückt kulinarische Erlebnisse und die Vielfalt der Regionen in den Mittelpunkt. Bei Events, Workshops und Führungen lässt sich das Beste entdecken und erleben. In der Travel-Region Marktplatz Mittelkärnten wird am Weingut Sem Kegley & Georg Lexer in Karnburg bei der Lese vorbeigeschaut, im Gemüsequadrat am Acker mit Gottfried Bachler gekocht, bei der Land- und Gastwirtfamilie Müller in Klein St. Paul Speckbirnenchampagner und mehr verkostet und in der Landwirtschaftlichen Fachschule Althofen mit den Schülerinnen und Schülern ein „coq au vin“ vom Steinhuhn gekocht.

Last but not least schaut Harald Krassnitzer beim Delikatessengeschäft Jäger in Klagenfurt vorbei: Erwin Jäger zählte zu den ersten Mitgliedern und Vertretern der Slow-Food-Bewegung in Kärnten. Diese gelebte Philosophie sichert auch heute dem Geschäft mit seiner Nachfolgerin und Tochter Doris Jäger die wirtschaftliche Existenz zwischen all den Supermärkten.

Gestaltung und Redaktion: Barbara Altersberger

Kamera: Gerhard Lapan

Ton: Dimitrinka Pirich

Schnitt und Tonmischung: Nikolaus Lapan

Kameraassistenz: Birgit Pertl

Musik: Hubert Waldner

Durch die Doku führt: Harald Krassnitzer

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

