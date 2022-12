FPÖ – Brückl: „SPÖ führt an Wiener Schulen Apartheid ein“

Wien (OTS) - „Wie weit die politische Verblendung der SPÖ in ihrem Einbürgerungswahn reicht, kann man aktuellen Medienberichten entnehmen. Demnach soll es bereits an mehreren Wiener Schulen eine Klasseneinteilung nach Religionsbekenntnissen geben. Hier dürfte der Hunger nach einer Islam-Anbiederung nicht mehr zu stillen sein, die SPÖ erfindet mitten in Wien die Apartheid neu“, reagierte heute der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Ich fordere ÖVP-Unterrichtsminister Polaschek auf, diesem Spuk sofort ein Ende zu bereiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Trennung nach Religionsbekenntnissen hat nichts mit einem Lernerfolg oder sonstigen pädagogischen Maßnahmen zu tun und dient lediglich als Kniefall vor dem Islam in Österreich. Mit solchen ‚Aktionen‘ trägt die SPÖ in Wien maßgeblich zur islamistischen ‚Schattenwelt‘, einer Parallelgesellschaft, bei und verschärft die ohnehin schon angespannte Lage“, erklärte Brückl.

