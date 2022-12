Ernst-Krenek-Preis 2022 geht an den Komponisten Matthias Kranebitter

Wien (OTS) - Der Wiener Komponist Matthias Kranebitter wird für sein Werk ENCYCLOPEDIA OF PITCH AND DEVIATION mit dem Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien ausgezeichnet. Matthias Kranebitter zählt zu den radikalsten österreichischen Komponisten der jüngeren Generation. Die feierliche Preisverleihung findet am 15. Mai 2023 im Festsaal des Wiener Rathaus statt.

Der Ernst-Krenek-Preis ist neben dem Preis der Stadt Wien für Musik und Komposition die höchste Auszeichnung der Stadt Wien im Bereich der Musik. 1986 zu Ehren des Wiener Komponisten Ernst Krenek gestiftet, wird der Preis biennal als Würdigung für Komponist*innen oder Musikschriftsteller*innen verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Frühere Preisträger*innen sind u.a. Thomas Wally (2020), Pia Palme (2016), Olga Neuwirth (2000) und Georg Friedrich Haas (1998).

Die vierköpfige Fachjury, bestehend aus Reinhard Fuchs, Violetta Parisini, Fatima Spar und Sara Zlanabitnig, begründet ihre Empfehlung folgendermaßen: „In seinem Werk ENCYCLOPEDIA OF PITCH AND DEVIATION extrahiert Matthias Kranebitter bestimmte Frequenzen aus seiner Umgebung, nimmt sie als Basis und verarbeitetet sie zu einem klanggewaltigen Werk für großes Ensemble: von der Resonanztonhöhe der Erdoberfläche (7,8 Hertz) über Waschmaschinenschleudergang (42 Hertz), Stubenfliegenflügelschläge (200 Hertz), den gemeinen europäischen Kammerton (443 Hertz), dem gefürchteten Zahnarztbohrer (3.500 Hertz) bis zum Moskitoalarm (17.000–20.000 Hertz). Seine Musik thematisiert Aspekte unserer Mediengesellschaft mit ihrer Informationsflut und zeichnet ein hohes Maß an Dichte und Heterogenität aus.“

„Ich gratuliere Matthias Kranebitter zum Ernst-Krenek-Preis 2022 und freue mich, dass mit Kranebitter ein Komponist ausgezeichnet wird, der mit seiner Musik die Zuhörenden herausfordern, es ihnen nicht zu leichtmachen will“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Matthias Kranebitters künstlerischer Anspruch, die Wahrnehmung durch möglicherweise existentielle Erfahrungen zu schärfen, ist ambitioniert. So ist er tatsächlich ein Komponist der Gegenwart, des Heute und sehr durchlässig für die Geschwindigkeiten und Intensitäten, denen wir ausgesetzt sind. Seine Art, tief in diese Wirklichkeit vorzudringen mit Musik, ist äußerst bereichernd.“

Der Preisträger

Matthias Kranebitter wurde 1980 in Wien geboren. Er ist Mitbegründer des Unsafe+Sounds Festivals und künstlerischer Leiter des Black Page Orchestra, das sich radikalen und kompromisslosen Positionen aktueller Musik verschrieben hat. Seine Arbeiten wurden international prämiert und unter anderem von Ensembles wie dem belgischen Nadar Ensemble, Decoder Ensemble Hamburg, Ensemble Mosaik Berlin, Talea Ensemble New York, PHACE, Klangforum Wien und RSO Wien aufgeführt.

Website: https://matthiaskranebitter.com/

Weitere Informationen: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ernst-Krenek-Preis

