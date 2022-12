Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Kammermusik in Klosterneuburg bis zum musikalischen Adventkalender in Ziersdorf

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen des „Salons Ehrenfellner“ spielt der Pianist Maximilian Kromer heute, Mittwoch, 7. Dezember, ab 19 Uhr im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg Erich Wolfgang Korngolds Sonate Nr. 1, Christoph Ehrenfellners „Neue Wiener Tänze“ op. 46, Alban Bergs Sonate op. 1 sowie Kreisler-Bearbeitungen von Sergei Rachmaninoff. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11021720, e-mail kontakt @ salonehrenfellner.at und www.salonehrenfellner.at.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 7. Dezember, spielen sich Los Gringos -Otto Lechner, Klaus Trabitsch und Peter Rosmanith – ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach durch das Liedgut von Harry Belafonte bis Deep Purple. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Heute, Mittwoch, 7. Dezember, präsentieren auch The Schick Sisters in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk „Our Favourite Christmas Songs“. Am Samstag, 10. Dezember, folgen The Hammond Messengers mit „Celebrating Art Blakey“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Rahmen des „Grafenegger Advents“ findet morgen, Donnerstag, 8., und am Freitag, 9. Dezember, jeweils ab 19 Uhr im Auditorium Grafenegg das 11. „NÖ Adventsingen“ mit den Rossatzer Bläsern, den Mostviertler BlechMusikanten, der Capella Cantabile, dem Vokalensemble freiklang, dem Volksmusik-Ensemble Dreimäderlhaus und der Bühne Weinviertel statt. Musikalischer Höhepunkt sind die Weihnachtskonzerte des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich am Samstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, ab 18 Uhr im Auditorium. Auf dem Programm stehen dabei Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Ballettsuite „Der Nussknacker“ mit Andrea Eckert als Sprecherin sowie seine Rokoko-Variationen für Violoncello und Orchester op. 33 mit der Solistin Raphaela Gromes am Cello. Dazu singt die Mezzosopranistin Marina Viotti unter dem Titel „Chants d'Auvergne“ Lieder aus der Auvergne. Zudem bieten Musiker des Tonkünstler-Orchesters am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, jeweils ab 10.30 Uhr im Auditorium mit „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ ein Konzert für Familien mit Kindern ab vier Jahren. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com bzw. www.volkskulturnoe.at.

Im Kolomanisaal von Stift Melk gibt die Stadtkapelle Melk unter Daniela Pinter morgen, Donnerstag, 8. Dezember, ab 18.30 Uhr ein „Konzert im Advent“. Am Samstag, 10. Dezember, wird dann ab 19 Uhr im Kolomanisaal unter dem Motto „Musik und Wort im Advent“ mit Teilen aus Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ 50 Jahre Waidhofner Kammerorchester gefeiert: Wolfgang Sobotka dirigiert das Ensemble Mosaik des Kammerorchesters Waidhofen und die Cantores Dei Allhartsberg; Solisten sind Domenica Radlmaier, Christiane Döcker und Michael Wagner. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Im Rahmen von „recreate. 2022 | ein Dreamival“ gibt Florian Krumpöck morgen, Donnerstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaussaal Weitra einen Benefiz-Klavierabend mit Ludwig van Beethovens Sonaten für Klavier Nr. 28 in A-Dur op. 101, Nr. 30 in E-Dur op. 109 sowie Nr. 29 in B-Dur op. 106, der „Großen Sonate für das Hammerklavier“. Am Freitag, 9. Dezember, folgt hier ab 19.30 Uhr die Präsentation von „Momentum“, des neuen Albums von Martin Ptak und Martin Eberle. Nähere Informationen und Karten unter 0660/2813003, e-mail karten @ recreate.at und www.recreate.at.

Am Freitag, 9. Dezember, lässt das Duo Cari Cari – die Drummerin Stephanie Widmer und der Gitarrist Alexander Köck – ab 20 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Indie-Rock mit 60s-Flair hören. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Freitag, 9. Dezember, präsentiert die Formation Insieme ab 19.30 Uhr im Haus der Musik in Grafenwörth ihre neue Show „Merry MixMas“ mit traditionellen, klassischen und internationalen Weihnachtsliedern von „White Christmas“ bis „Feliz Navidad“. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Grafenwörth unter 02738/2212 und e-mail gemeinde @ grafenwoerth.gv.at.

Im Haus der Kunst in Baden wiederum interpretiert Robert Werner am Klavier am Freitag, 9. Dezember, unter dem Motto „Klassik, Jazz & Weihnachten“ bekannte Melodien aus Klassik und Jazz zur Weihnachtszeit. Am Samstag, 10. Dezember, folgt hier „A Jazzy Christmas“ von Dean Martin über Ella Fitzgerald bis zu jazzigen Versionen heimischer Weihnachtslieder mit dem Weinschenk Seyr – Quartett. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Weihnachtslieder und Chöre aus verschiedenen Regionen der Welt bringen die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor unter der Leitung von Huw Rhys James und der Pianist Pawel Markovicz unter dem Titel „Weihnachten international“ am Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der Hainburger Haydngesellschaft unter 0664/73616493 und https://haydngesellschaft.at.

Am Samstag, 10. Dezember, gibt auch der Singkreis Runkelstein aus Bozen gemeinsam mit dem Bläserensemble der Stadtkapelle St. Valentin ab 18.30 Uhr im Stift Seitenstetten ein Adventkonzert mit traditionellen Weihnachtsklängen aus Europa inklusive des „Andachtsjodlers“ aus Sterzing. Nähere Informationen und Karten unter 07477/42300-277 bzw. -223 und https://stift-seitenstetten.at.

Im Stadtsaal von Mistelbach geht am Samstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr wieder „Christmas in Mistelbach“, die Benefizgala zugunsten lokaler sozialer Zwecke, über die Bühne. Mit dabei sind diesmal Eva Maria Gugganeder, Lukas Rapp, Josef Schick, die Unique Filles Peppers, das Gesangsensemble der Musikschule Mistelbach, Regina Schönleitner, der Schulchor der NNÖMS Mistelbach, Johanna Wanderer, Theresa Furch, das Ensemble Freudengesang mit Rosi Höss, Simone Haas, Petra Rutschka, ein Ensemble des BORG Mistelbach, Hannes Rathammer, Fabienne Odwody, Norina Pesut, Cordula Nossek, der Volkstanzkreis Alt Simmering, der Schulchor der NNÖMS Gaweinstal, Eva Stubenvoll und Sandra Schön. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Mistelbach unter 02572/2515-5263 und e-mail kultur @ mistelbach.at bzw. http://karten.mistelbach.at und https://christmas-in-mistelbach.at.

Eine Benefiz-Künstlergala steht am Samstag, 10. Dezember, auch im Berghotel Tulbingerkogel auf dem Programm, wo ab 18 Uhr u. a. das Janoska Ensemble, Robert Lehrbaumer, Celine Roschek, Willi Dussmann, Niddl, Mario Berger, Christoph Hornstein und Julian Waldner zugunsten von „Licht ins Dunkel“ auftreten. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11723248, e-mail mvm @ donaukultur.com und www.donaukultur.com.

In der Bühne im Hof in St. Pölten swingen sich am Samstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr The Cover Girls unter dem Motto „It’s Christmas“ von „Here comes Santa Claus“ bis zu „Walking in a Winter Wonder Land“ durch die Vorweihnachtszeit. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 14.30 Uhr und am Montag, 12. Dezember, ab 10 Uhr gehört die Bühne dann „Nussknacker und Mausekönig“, die Kinder ab fünf Jahren in einer weihnachtlichen Zauberwelt zum Mitmach-Konzert einladen. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Cinema Paradiso Baden steht am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr ein „Bilderbuchkino“ auf dem Programm, bei dem der Multi-Instrumentalist Marc Bruckner für Kinder und deren Eltern zu den drei Geschichten „Ente steckt fest“, „Plötzlich war Lysander da“ und „Unsere eigene Weihnachtsgeschichte“ ein eigenes Klanguniversum entwirft. Am Dienstag, 13. Dezember, feiern dann noch Breandan Seoighe, Moynihan und The Alt ab 20 Uhr „Irish Christmas“. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Festsaal des Hotels Loibl in Gloggnitz bringt Julian Schlosser am Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr unter dem Motto „Rising Star“ die Sonate Nr. 2 „Jeux d'eau (Wasserspiele)“ von Maurice Ravel, die Fantasie Nr. 14a KV 475 op. 39/6 „Étude Tableaux (Rotkäppchen)“ von Sergei Rachmaninoff, die Sonate Nr. 14b KV 457 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die „Rigoletto“-Paraphrase von Franz Liszt zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls am Sonntag, 11. Dezember, findet ab 15 Uhr im „Dom der Wachau“, der Stadtpfarrkirche St. Veit in Krems, das 36. „Wachauer Adventsingen“ statt. Mitwirkende sind das Bläserensemble Geroldinger Blos, das Gesangsquartett VokalVerschnitt, die Chor- und Volkstanzgruppe Krems/Lerchenfeld, die Stubenmusik Muckendorfer Saitenklang, das Jugendensemble der Dommusik St. Pölten, Alfred Nußbaumer an der Orgel sowie Ferdinand Fuchsbauer mit ausgewählten Texten zur Weihnachtszeit. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/8223963, e-mail andreas.teufel @ volkskulturnoe.at und www.wachauer-adventsingen.at.

Einen sakralen Rahmen bietet auch die Stadtpfarrkirche St. Stephan in Tulln am Sonntag, 11. Dezember, ab 19 Uhr für The Christmas Gospel und Klassiker des Genres von „Oh Happy Day“ über „Amazing Grace“ bis „When the Saints“. Nähere Informationen und Karten u. a. bei Ö-Ticket unter 01/96096 und www.oeticket.com.

Am Sonntag, 11. Dezember, gestalten auch der Musikverein Eibesthal sowie ein Kinder- und Jugendchor ab 15 Uhr in der Kirche in Eibesthal ein „Konzert in der Kirche“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.mv-eibesthal.at.

Ein Live-Mitmach-Lesekonzert für ein Publikum ab fünf Jahren bietet das Kino im Kesselhaus am Campus Krems am Sonntag, 11. Dezember, wenn die Donaupiraten aus Asagan mit „Winter-Geschichte(n) & Weihnachtslieder“ ab 16 Uhr Weihnachtslieder, österreichische Klassiker, neue Songs und Wintergeschichten auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Am Montag, 12. Dezember, gestalten Katharina Anná, Josef Schultner und Hans Czettel ab 19.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt mit US-amerikanischen Christmas-Songs und bekannten Jazz-Standards eine „Jazzy Christmas“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

Am Dienstag, 13. Dezember, veranstaltet Projazz Austria ab 19.30 Uhr im Ristorante Pierino in Traiskirchen unter dem Motto „Other Musicians Are Welcome“ eine Jamsession. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Schließlich öffnet das Klarinettenensemble Mocatheca am Dienstag, 13. Dezember, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf für Kinder ab sechs Jahren einen „Musikalischen Adventkalender“; das Mitmach-Konzert beginnt um 10.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

