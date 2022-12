Kultursommer Wien 2023: Open Call für Künstler:innen

Der Kultursommer Wien bietet Künstler:innen aus diversen Sparten der darstellenden Kunst eine Bühne: Ab sofort startet die Bewerbungsphase

Wien (OTS) - Der Kultursommer Wien findet als Gratis-Open-Air-Festival 2023 wieder auf Bühnen in ganz Wien statt. Für Kunstschaffende aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus gibt es von Anfang Juli bis Mitte August eine Vielzahl an Auftrittsmöglichkeiten. Neben dem umfangreichen Abendprogramm sind sowohl Einreichungen für das Kinder- und Familienprogramm als auch für die Konzertreihe in den Pensionistenhäusern möglich.

Ab sofort bis 27. Jänner 2023, 14 Uhr, sind Künstler:innen eingeladen, sich unter www.kultursommer.wien mit ihren Projekten zu bewerben. Einreichen können alle Künstler:innen, Gruppen oder Vereine mit Formaten, die zur Bespielung der Bühnen im öffentlichen Raum oder der Bühnen in den Gärten der Pensionistenhäuser bei Tageslicht möglich sind. Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Für die Bewerbung helfen die FAQ.

Die Auswahl liegt bei einem teils neu formierten Künstlerischen Board, das aus Expert:innen der verschiedenen Sparten besteht. Ziel ist ein möglichst vielfältiges Programm im Hinblick auf Genres sowie Themen. Verantwortlich für das Programm zeichnen Lucas Vossoughi & Martin Schlögl (Gartenkonzerte in den Pensionistenhäusern), Daniel Riegler (Jazz, Elektronische & Zeitgenössische Musik), Peter Blau (Kabarett), Raffaela Gras (Kinder- und Familienprogramm), Antonia Grüner (Klassik & World), Sebastian Fasthuber & Barbi Marković (Literatur), Esra Özmen (Rap, Pop & Rock), Anne Juren & Cat Jimenez (Tanz & Performance), Martin Thomas Pesl (Theater), Katharina Hohenberger (Wienerlied, Volksmusik, Schlager & Austropop) und Sebastian Berger (Zeitgenössischer Zirkus).

Das Team des Kultursommer Wien unter der Leitung von Caro Madl und Siglind Güttler und das Künstlerische Board 2023 freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen!

Fotos zum Download finden sie auf: www.kultursommer.wien/presse



Kultursommer Wien Presse-Newsletter Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Maria Fillafer & Alexandra Höfle

Kommunikation

Kultursommer Wien

Tel.: +43 1 36 18 183 40

presse @ kultursommer.wien