Bundesheer und Gemeindebund starten Informationskampagne zur Umfassenden Landesverteidigung

Gemeinden als wichtige Teilbereiche der umfassenden Landesverteidigung

Wien (OTS) - Umfassende Landesverteidigung geht uns alle an – anlässlich der Partnerschaft des Bundesheeres mit dem österreichischen Gemeindebund startet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Gemeindebundpräsident Alfred Riedl eine Informationsoffensive zur Umfassenden Landesverteidigung. Insgesamt werden dabei 6.285 Plakate und 70.000 Infofolder an 2.095 Gemeinden versandt, um über die Vielfalt der Umfassenden Landesverteidigung, dazu zählen die militärische, geistige, zivile sowie wirtschaftliche Landesverteidigung, zu informieren.



„Die Umfassende Landesverteidigung ist essentiell für die gesamtstaatliche Sicherheit sowie für die Stärkung der Resilienz unseres Staates und wir müssen diese verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Die Gemeinden sind hierbei ein wichtiger Partner, durch ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig sind diese wichtige Ansprechpartner für das Bundesheer – insbesondere bei den Themen Sicherheit, Blackout, Resilienz und auch Naturkatastrophen“, so die Ministerin und führt weiter aus: „Wir alle können schon mit kleinen Maßnahmen dazu beitragen, dass unser Heimatland besser auf künftige Herausforderungen vorbereitet ist.“



Mit dem Start der Informationskampagne informiert das Verteidigungsministerium darüber, wie wichtig die Umfassende Landesverteidigung für die Souveränität, Demokratie und für den Schutz Österreichs ist. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, ersucht die Ministerin die die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller österreichischen Gemeinden um öffentlich wirksames Aushängen der Plakate.



Gemeindebundpräsident Alfred Riedl unterstreicht die Wichtigkeit: „Das Bundesheer ist ein wesentlicher Sicherheitspartner in unserem Land und ein wichtiger Partner für alle Gemeinden. Mit 82 Kasernen und mehr als 55.000 aktiven Soldaten (inkl. der Miliz) ist das Bundesheer in den Regionen fest verankert und ein wichtiger Arbeits- und auch Wirtschaftsfaktor. Die enge Zusammenarbeit, der regelmäßige Austausch zwischen den Kasernen und den Gemeinden ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Baustein der Sicherheitsinfrastruktur in unserem Land. Der Krieg in der Ukraine, in unserer Nachbarschaft, zeigt, dass Friede nichts Selbstverständliches mehr ist. In der Bevölkerung steigt daher das Bewusstsein für Sicherheit, Blackout, Eigen- und Krisenvorsorge. Die Gemeinden unterstützen daher aus tiefster Überzeugung die Informationskampagne zur umfassenden Landesverteidigung.“



Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat auch die Umfassende Landesverteidigung (ULV) wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Darunter ist neben der Militärischen Landesverteidigung, die sich mit den Grundsätzen der Kernaufgaben der Landesverteidigung beschäftigt, die wichtige Rolle der Geistigen, Zivilen und Wirtschaftlichen Landesverteidigung ins Zentrum gerückt, um die österreichische Neutralität und Unabhängigkeit auch in Zukunft zu erhalten. Die Gemeinden sind neben dem Bundesheer ein wichtiger Teil davon.



Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/ulv_folder.pdf





