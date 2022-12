Grüne Wien/Malle, Stadler ad Lehrer:innenmangel: "Innovative Bildung darf nicht zerstört werden!

Wien (OTS) - "Die Personalnot an Wiens Schulen nimmt immer dramatischere Formen an. Laut Medienberichten fehlen nun drei Monate nach Schulstart in rund 25 Volksschulklassen noch immer klassenführende Lehrer:innen. Um das Problem zu beheben, werden nun Pädagog:innen aus anderen Schulen abgezogen - primär Personal aus integrativen Mehrstufenklassen, welche aufgrund der besonderen Herausforderungen meist mit zwei Lehrkräften besetzt sind. „Es kann nicht sein, dass innovative Bildung zerstört wird, weil es an Personal fehlt. Inklusion braucht Personal. Stadtrat Wiederkehr muss endlich Maßnahmen gegen den Lehrer:innenmangel setzten, anstatt das Problem zu verlagern und damit die Existenz von vielen integrativen Mehrstufenklassen aufs Spiel zu setzen“, so die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Felix Stadler und Julia Malle.

Der Personalmangel ist in den Schulen täglich spürbar. Die Auswirkungen für die Schüler:innen und Lehrer:innen sind teils katastrophal. Kolleg:innen, die täglich versuchen, die fehlenden Ressourcen auszugleichen, sind am Ende ihrer Kräfte, Schüler:innen haben teils keine oder zu wenige Lehrer:innen. „Troubleshooting“ steht in vielen Klassenzimmern auf der Tagesordnung. Immer mehr Lehrer:innen verlassen aufgrund dieser Arbeitsbedingungen den Beruf oder wechseln das Bundesland. Entscheidend für eine bessere Personalsituation sind eindeutig bessere Arbeitsbedingungen und damit einhergehend die Senkung der Belastung. Die Versetzung von Pädagog:innen kann weder den Lehrer:innenmangel abfedern, noch zeugt dieses Vorgehen von all zu großer Wertschätzung gegenüber allen Pädagog:innen.

„Stadtrat Wiederkehr muss Maßnahmen, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, erst einmal selbst umsetzen, statt Forderungen an den Bund zu richten. Es liegt in seiner Hand, dafür zu sorgen, dass dieser eigentlich so schöne Beruf wieder attraktiver wird. Wiederkehr muss endlich Maßnahmen setzen, dass Lehrer:innen an Wiens Pflichtschulen arbeiten wollen und dass jede Schule genug Lehrer:innen hat“, so Malle und Stadler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at