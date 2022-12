Tourstart! Holiday on Ice SUPERNOVA gastiert ab sofort in den Niederlanden und im Jänner in der Wiener Stadthalle

Die Eistanz-Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron zeigen als Gaststars bei der Premiere am 18. Jänner in Wien ihr faszinierendes Können

Wien (OTS) - WIEN. Holiday on Ice ist Eis-Entertainment der Spitzenklasse und bringt die besten Skater:innen der Welt gemeinsam auf die Eisfläche. Die Eistanz-Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron komplettieren als Gaststars bei der Premiere in Wien am 18. Jänner 2023 das 38 Personen umfassende Show-Team von Holiday on Ice SUPERNOVA. Die beiden Stars holten bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking für Frankreich die Goldmedaille im Eistanz. Mit einer Olympiakür und einer eigens für Holiday on Ice kreierten, spektakulären Performance begeistern sie bei SUPERNOVA das Publikum. Auch im großen Finale werden die beiden mit dem gesamten Showcast zu sehen sein.

Generalprobe in Lint bei Antwerpen

Kurz vor dem Tourstart in den Niederlanden fand vergangene Woche die Generalprobe von Holiday on Ice SUPERNOVA in Belgien statt. Sekundengenau wurden bei den Proben nicht nur die spektakulären Performances auf dem Eis einstudiert, sondern unter anderem auch die sogenannten Quick-Changes. Dabei handelt es sich um die blitzschnellen Kostümwechsel der Skater:innen. Geschaffen hat die teils pompöse und funkelnde Kostümwelt Stardesigner Stefano Canulli.

„Ich kann mir kein besseres Leben als das Tourleben vorstellen und freue mich besonders darauf, im Jänner mit dem Wiener Publikum meine Leidenschaft für den Eiskunstlauf zu teilen“, sagt Celina Profanter, Ensemble-Läuferin aus Innsbruck.

Ein großer Traum ging für Holiday on Ice-Fan Margot aus Niederösterreich in Erfüllung: Als Gewinnerin des Superfan-Contest der Wiener Stadthalle durfte sie zur Generalprobe nach Belgien reisen, wo sie die Holiday on Ice-Stars persönlich kennenlernte. Bereits als Kind war Margot von Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle begeistert und sagt: „Diese Freude hat bis heute – mehr als 30 Jahre – angehalten und ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt, welch zeitgemäße Veränderung diese einzigartige Show von Jahr zu Jahr mit sich bringt. Einfach atemberaubend!“

Freude schenken: Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA sind das ideale Weihnachtsgeschenk

Holiday on Ice SUPERNOVA lädt zu einer fantastischen Reise zu den Sternen ein und ist damit ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie: „SUPERNOVA ist eine Hommage an die eisige Polarwelt und das Universum mit all seinen Sternen, die wir mit berauschenden Bühnenbildern, innovativster Technik und atemberaubenden Choreografien zelebrieren. So lassen wir es in der Show schneien, entführen unser Publikum in eine magisch anmutende Galaxie und inszenieren unvergessliche, farbenprächtige Nordlichter“, betont Regisseur Robin Cousins.

„Holiday on Ice gehört zur langen Tradition der Wiener Stadthalle. Seit Jahrzehnten begeistert Holiday on Ice generationenübergreifend das Publikum in Österreichs wichtigster Veranstaltungshalle. Nach zweijähriger Pause ist es nun endlich wieder so weit und wir sagen: ‚Vorhang auf für die beliebteste Eisshow der Welt!‘“, freut sich Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18. bis 29. Jänner 2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79.

Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien. Adventaktion: 24 % Ermäßigung auf Tickets für Holiday on Ice SUPERNVOA ab Kategorie B für die Vorstellungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Aktion gültig bis 06. Jänner 2023. Nähere Infos unter: www.stadthalle.com

