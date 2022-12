„Bewusst gesund“ mit Tipps für Übungen gegen Lagerungsschwindel

Am 10. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 10. Dezember 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gleichgewicht – Übungen gegen Lagerungsschwindel

Der gutartige Lagerungsschwindel ist die häufigste Form von Schwindel. Wird der Kopf gedreht oder in eine andere Position gebracht, beginnt sich scheinbar alles zu bewegen, Übelkeit und Erbrechen können sich einstellen. Dahinter könnten kleine Kalksteinchen im Innenohr stehen, die sich lösen, frei in den Bogengängen treiben und so die Beschwerden auslösen. Elfriede Edelbauer litt mehr als 20 Jahre darunter, bis sie mit den richtigen Übungen den Lagerungsschwindel wieder in den Griff bekommen hat. Gestaltung: Steffi Zupan

Vorsorgemedizin

Das österreichische Gesundheitssystem zählt zu den besten der Welt, laut einer britischen Studie liegt es auf Platz 4. Betrachtet man jedoch die Vorsorgemaßnahmen, die dem Erhalt der Gesundheit dienen sollen, dann gibt es durchaus noch Luft nach oben. So können österreichische Frauen im Schnitt 58 gesunde Jahre genießen, Männer 57. Der europäische Durchschnitt liegt jedoch bei 65 bzw. 64 Jahren. In welchen Bereichen noch Aufholbedarf besteht und mit welchen konkreten Maßnahmen man es verbessern könnte, bespricht Dr. Christine Reiler anlässlich des Internationalen Tages der allgemeinen Gesundheitsversorgung am 12. Dezember mit der Allgemeinmedizinerin Kerstin Schallaböck.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Koloskopie

Eine Vorsorgeuntersuchung, die Leben retten kann, ist die Koloskopie. Die Darmspiegelung ist die wichtigste Untersuchung, um Vorstufen von Darmkrebs zu entdecken. Schließlich ist Darmkrebs die dritthäufigste Krebsart, in Österreich kommt es jährlich zu ca. 4.500 Neuerkrankungen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, für wen eine Koloskopie empfohlen wird und was im Vorfeld der Untersuchung zu beachten ist.

Kostbare Momente – wenn Kinder unheilbar krank sind

Es ist wohl der schlimmste Moment, wenn Eltern die Nachricht bekommen, dass ihr Kind aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung vorzeitig sterben wird. Österreichweit leben rund 5.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Krankheit. Allein im Großraum Wien sind etwa 800 Familien von einer solchen Diagnose betroffen. Kinder, die chronisch krank sind, benötigen meist einen hohen Pflegeaufwand, den Eltern nicht ohne Unterstützung gewährleisten können. Mobile Palliativteams bestehend aus Mediziner/innen, Therapeutinnen und Therapeuten, Pfleger/innen und Seelsorger/innen können dann Tätigkeiten übernehmen, für die sonst ein Krankenhausaufenthalt notwendig wäre. Gestaltung: Denise Kracher

Rosmarin und Co – Tipps für eine gute Verdauung

Die Feiertage sind die Zeit für Familie, Besinnlichkeit und gutes Essen. Für viele bedeutet das einen wahren Marathon an Festessen. Manche kommen über die Weihnachtstage aus dem Essen gar nicht mehr heraus. Damit der Magen mit diesem Überangebot zurechtkommt, gibt es einige Tricks, die man anwenden oder sogar einfach essen und trinken kann. Was der Verdauung gut tut und wie man auch ohne Bauchschmerzen durch die Feiertage kommt, hat sich „Bewusst gesund“ angesehen. Gestaltung: Steffi Zupan

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at