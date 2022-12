ÖWA: 1,940 Millionen Unique User und 27,6 Prozent monatliche Reichweite national für die Kleine Zeitung

Graz (OTS) - Die aktuelle Online-Reichweitenstudie der ÖWA bestätigt mit einer nationalen Reichweite von 27,6 Prozent die Bedeutung der Kleinen Zeitung als digitale Tageszeitungsmarke. 1,940 Millionen Unique User informieren sich monatlich auf kleinezeitung.at.

Damit erzielt die Kleine Zeitung mit ihren digitalen Plattformen nicht nur die höchste Reichweite aller Bundesländerzeitungen, sondern gehört zu den Top 4 österreichischer Kauf-Tageszeitungen.

Vergleich Bundesländerzeitungen (Reichweite national, monatlich):

kleinezeitung.at (27,6 Prozent) nachrichten.at (20,7 Prozent) vol.at (18,7 Prozent) tt.com (15,1 Prozent) salzburg24.at (14,1 Prozent)

Besonders starke Reichweiten bestätigt die ÖWA der Kleinen Zeitung in ihrem Hauptverbreitungsgebiet, wo jeder zweite Internetnutzer das digitale Angebot der Kleinen Zeitung nutzt: In der Steiermark erzielt die Kleine Zeitung eine digitale Reichweite von 50,0 Prozent. In Kärnten beträgt die digitale Reichweite 48,0 Prozent.

Die aktuellen Ergebnisse der ÖAK bestätigen den Trend zur digitalen Nutzung der Kleinen Zeitung: Mit einem Anteil von durchschnittlich 49.759 Digitalabos (inkl. E-Paper-Ausgabe) konnte die Kleine Zeitung damit die Anzahl an verkauften Digitalabonnements im Schnitt um rund 2.577 Stück im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 steigern.

Zählt man zu den Digitalabos inkl. E-Paper-Ausgabe, die von der ÖAK ausgewiesen werden, auch jene Web- und App-Digitalabos exkl. E-Paper-Zugang, liegt der aktuelle Gesamtstand bei über 63.000 Kleine Zeitung Digitalabos. Damit bleibt die Kleine Zeitung Nummer 1 in Österreich – keine andere Tageszeitung hat mehr Digitalabonnenten.

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+436648563304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at