ORF-III-Höhepunkte der nächsten Woche: Auktionsgala „Weihnachtszauber“, Symphoniker-Adventkonzert aus dem Steffl

Von 12. bis 18. Dezember

Wien (OTS) - Musikalische Advent-Highlights aus Wien und Dresden

Mit der Sendung „ORF III Weihnachtszauber – Auktionsgala mit Ihren Stars“ steht am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 20.15 Uhr live aus dem ORF RadioKulturhaus ein besonderer Programmhöhepunkt der kommenden ORF-III-Woche auf dem Spielplan: Musikalisch bietet der Abend Highlights der Genres Musical, Swing und Klassik. Auch dieses Jahr versteigert ORF III wieder Kulturerlebnisse und hochkarätige Kunstwerke u. a. von Julian Kohl, Valie Export und Xenia Hausner.

Am vierten Adventsonntag, dem 18. Dezember, folgt live aus der Pfarre Waldneukirchen ein „Katholischer Adventgottesdienst“ (10.00 Uhr). Im Hauptabend stimmt in „Erlebnis Bühne“ dann „Das große Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom“ (20.15 Uhr) auf das nahende Weihnachtsfest ein. Das Orchester spielt unter der Leitung von Fabien Gabel, es singen die Wiener Sängerknaben und der Chorus Viennensis. Anschließend ist die von Marie Jacquot dirigierte Sächsische Staatskapelle Dresden mit dem „Adventkonzert aus der Frauenkirche Dresden 2022“ zu erleben, bei dem Sopranistin Diana Damrau und Tenor Mauro Peter als Solisten auftreten.

Weihnachtliche Traditionen im „ORF III Themenmontag“, „Erbe Österreich“ über Wiener Verpflegung

ORF III eröffnet die Woche am 12. Dezember mit zwei „Themenmontag“-Neuproduktionen: Um 20.15 Uhr geht die Ausgabe „Die Tricks bei Weihnachtskeksen“ der Frage nach, worin sich herkömmliche Backwaren von Weihnachtskeksen unterscheiden. Danach beleuchtet „Oh Tannenbaum: Das große Geschäft mit Weihnachten“ (21.05 Uhr) Preis, Qualität und Herkunft des nadeligen Weihnachtssymbols. So wird z. B. die beliebte Nordmanntanne unter schwierigen Bedingungen aus dem Kaukasus gewonnen.

Am Dienstag, dem 13. Dezember, zeigt ORF III eine „Erbe Österreich“-Premiere mit dem Titel „Eine Stadt wird satt – die Verpflegung Wiens“ (20.15 Uhr). Die Dokumentation befasst sich mit Aufwand und Wandel des Wiener Lebensmittelhandels. In der zweiten „Erbe Österreich“-Produktion des Abends geht es um die „Süße alte Zeit – Wiener Konfekt und Konfiserie“ und darum, wie sich so manche Hersteller heute von den süßen Kreationen der Monarchie inspirieren lassen.

Kulturelle Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“, „Land der Berge“ und „Sichrovskys Foyer“

Am Mittwoch, dem 14. Dezember, zeigt „Heimat Österreich“ die Neuproduktion „Auf der Pack“ (20.15 Uhr), die sich typischen Adventbräuchen und -traditionen auf 1.200 Metern Seehöhe widmet. Danach begibt sich die „Landleben“-Dokumentation „Weihnachten in den steirischen Alpen“ (21.05 Uhr) in das abgelegene Oppenberg.

Die Faszination Berg ist auch in der neuen „Land der Berge“-Produktion „Winter im Schatten des Großglockners“ am Donnerstag, dem 15. Dezember, um 20.15 Uhr Thema: ORF III richtet den Blick auf die Regionen und Täler rund um den höchsten Berg Österreichs.

In seiner Rubrik „Sichrovskys Foyer“ berichtet Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky im Rahmen des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) über zwei Premieren: das musikalische Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“ (12. Dezember) im Theater in der Josefstadt und die Familienoper „Amahl und die nächtlichen Besucher“ (16. Dezember) im Theater an der Wien.

Jahresrückblicke 2022: „Politik live“ und „Die Tafelrunde“

Am Donnerstag, dem 15. Dezember, blickt ORF III auf das Jahr 2022 zurück. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Teuerung, Belastungsproben für die türkis-grüne Bundesregierung, die Wahl des Bundespräsidenten, die Klimakrise und der Abschied von Queen Elizabeth II werden ab 21.05 Uhr in „Politik live“ thematisiert. Zu Gast bei Lou Lorenz-Dittlbacher sind u. a. Altbundespräsident Heinz Fischer, Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und die aus der Ukraine geflüchtete Alisa Khokhulya. Danach wird es mit einer satirischen Doppelfolge von „Die Tafelrunde“ humorvoll: „Der Jahresrückblick“ erinnert um 21.55 Uhr an den neuen alten Bundespräsidenten, die schönsten Chat-Nachrichten aus der Politik und an die Affenpocken. Mit dabei sind Kabarettstars wie Gery Seidl, Omar Sarsam, Viktor Gernot, Gernot Kulis, Petutschnig Hons, Florian Scheuba u.v.m. Zusätzlich feiert der satirische Monatsrückblick ab 23.10 Uhr seine 50. Ausgabe. Gerald Fleischhacker und Österreichs Comedy-Stars lassen die besten Momente aus vier Jahren „Tafelrunde“ Revue passieren.

75. Geburtstag Robert Dornhelm: Zweiteiler „Das Sacher: In bester Gesellschaft“

Zum 75. Geburtstag von Regisseur Robert Dornhelm zeigt die Programmleiste „Der Österreichische Film“ am Freitag, dem 16. Dezember, den Spielfilm-Zweiteiler „Das Sacher: In bester Gesellschaft“ (20.15 Uhr) über das weltberühmte Wiener Traditionshotel mit Ursula Stauss in der Rolle der legendären Anna Sacher. Weitere ORF-Programmpunkte zu Robert Dornhelms Geburtstag stehen online unter presse.ORF.at zur Verfügung.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

