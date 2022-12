Europäische Volkspartei im Europaparlament tagt in Wien zu Migration

Gemeinsamer Auftritt von Vorsitzendem Weber und Bundeskanzler Nehammer - Breite Debatte über Migration, Mittelstand, Europas Rolle in der Welt

Wien (OTS) - Migration und Wettbewerbsfähigkeit stehen auf der Tagesordnung einer Sondersitzung des Vorstands der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament mit den Delegationsleitern aus den Mitgliedstaaten von heute, Mittwoch, bis Freitag in Wien. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und seine Kollegen Eduard Heger aus der Slowakei und Andrej Plenkovic aus Kroatien werden an dem Treffen teilnehmen, das von Manfred Weber geleitet wird, dem Fraktionschef der EVP im Europaparlament.

Ein Presseauftritt von EVP-Fraktionschef Weber und Bundeskanzler Nehammer heute um 17.30 Uhr wird hier übertragen: https://youtu.be/c0EYNynFbyE

"Ich freue mich auf das Treffen in Wien, der wunderschönen Hauptstadt von Österreich. Gemeinsam mit Bundeskanzler Nehammer und den Premierministern der Slowakei und Kroatiens werden wir die aktuell wichtigsten Themen in Europa besprechen. Migration ist wieder einmal ganz oben auf der Tagesordnung und wir werden über die Rolle Europas in einer Welt reden, die sich verändert. In diesen kritischen Zeiten arbeitet die EVP-Fraktion unverändert im Interesse aller EuropäerInnen", sagt Weber.

"Ich freue mich unsere Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber und meine EVP-Kolleginnen und Kollegen in Wien begrüßen zu dürfen. Im Angesicht der außerordentlichen Herausforderungen für unsere BürgerInnen und Unternehmen in Europa müssen wir jetzt zusammenstehen, um konkrete Lösungen zu finden und die Europäische Union wieder auf einen erfolgreichen Weg in Richtung Frieden, Wachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand zu führen", sagt Gastgeberin und ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig.

"Zeiten der kollektiven Unsicherheit verlangen mehr denn je nach einer Politik, die Sicherheit gibt. Als Europäische Volkspartei sind wir daher dazu aufgerufen, auf Kurs zu bleiben und nicht populistisch nach rechts zu schauen. Unsere Stärke als EVP liegt darin, DIE Kraft der Mitte zu sein und die Partei des Volkes im besten Sinne des Wortes", schließt der Erste Vizepräsident des Europaparlaments Othmar Karas. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Angelika Winzig MEP, Tel.: +32-2-28-45763,

angelika.winzig @ ep.europa.eu



Helena Ringer, EVP-Pressedienst, Tel.: +43-681-81294880,

helena.ringer @ europarl.europa.eu