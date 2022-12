AVISO Wien Holding/Hafen Wien/CC Real International/HQ7 Studios: Neue Filmproduktionshallen im Hafen Wien

Wien im Blickpunkt der globalen Filmindustrie

Wien (OTS/RK) - Seitdem in den Rosenhügel-Filmstudios im Jahr 2014 die Pforten für immer geschlossen wurden, ist die Filmbranche in Bezug auf Atelierproduktionen gewissermaßen obdach- und heimatlos. Das soll sich nun zukünftig ändern: Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding und die HQ7 Studios, ein Unternehmen der CC Real International, realisieren gemeinsam am Betriebsstandort HQ7 (7. Haidequerstraße 6) zwei nach internationalem Standard geplante Sound Stages („Soundproofed“), mit rund 3.300 Quadratmeter Nutzfläche.

Vor diesem Hintergrund laden Wien Holding und Hafen Wien am Mittwoch, den 14. November 2022, zu einem Medientermin im HQ7.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 14. Dezember 2022, 11:00 Uhr

Ort: HQ7, 7. Haidequerstraße 6, 1110 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Peter HANKE, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wr. Stadtwerke

Kurt GOLLOWITZER, Geschäftsführer Wien Holding

Fritz LEHR, kaufmännischer Geschäftsführer Hafen Wien

Fabian KAUFMANN, CEO CC Real International

Anu SHANKER, Managing Director HQ7 Studios GmbH

