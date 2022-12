Max Müller, Philipp Hochmair und Andreas Guenther am 9. Dezember bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Vera Russwurm begrüßt nach dreiwöchiger Pause hochkarätige Gäste: „Rosenheim-Cop“ Max Müller und Ausnahmeschauspieler Philipp Hochmair gemeinsam mit seinem „Blind ermittelt“-Kollegen Andreas Guenther sind am Freitag, dem 9. Dezember 2022, um 21.20 Uhr im Gespräch mit „Vera“ in ORF 2.

Max Müller, seit Beginn der „Rosenheim-Cops“ als Polizist Michi Mohr mit an Bord, hat einen Brief an seinen viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen Joseph Hannesschläger geschrieben, den er in „Vera“ vorliest – gemäß dem Motto „Was ich dir noch sagen wollte…“. Joseph Hannesschläger, der 2020 mit 57 Jahren seiner Krankheit erlag, ist nach wie vor – in teils sogar noch unveröffentlichten Folgen – als Hauptkommissar Korbinian Hofer in der Serie zu sehen.

Ausnahmeschauspieler Philipp Hochmair, der 2018 für sein spontanes Einspringen beim Salzburger „Jedermann“ überschäumende Kritiken erhielt, dreht gerade mit seinem deutschen Kollegen Andreas Guenther zwei neue Folgen der Krimireihe „Blind ermittelt“. In „Vera“ erzählt er von seinem unkonventionellen „Jedermann“-Solo-Projekt, bei dem er sich – begleitet von seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ – als „Rockstar Jedermann“ inszeniert. Und: er rezitiert auf packende Weise Goethes „Totentanz“. Sein Kollege Andreas Guenther schildert zudem, wie er sich nach schwieriger Kindheit mit einem alkoholkranken Vater und Pflegeltern den Weg zum Erfolg erkämpfte.

