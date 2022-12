Publikumsmagnet „Gesunde Nachbarschaft“: Über 11.000 Teilnehmer*innen bei Gratis-Aktivitäten der Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Grätzel in 14 Wiener Bezirken wurden durch die WiG von Mai bis November zu Treffpunkten für Tanzen, Spielen, Reden übers Leben und Bewegung

Wien (OTS) - Gute soziale Beziehungen, sich in der Nachbarschaft und im eigenen Grätzel wohlfühlen, sind wichtige Voraussetzungen für seelische und körperliche Gesundheit. Genau dort setzte das vielfältige und unterhaltsame Mitmach-Angebot „Gesunde Nachbarschaft“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms Gesunde Bezirke an und wurde von Mai bis November bei gesamt über 400 Terminen zum Publikumsmagneten. „Über 11.000 Besucher*innen haben an den zahlreichen Aktivitäten in den Grätzeln teilgenommen, dabei neue Kontakte geknüpft und Spaß gehabt. Besonders freut es mich, dass wir laufend auch neue Teilnehmer*innen erreichen und so auf die WiG und unser Grätzel-Angebot für die Wiener Bevölkerung aufmerksam machen“, berichtet Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, über das erfolgreiche Projekt.

Aktive Freizeitgestaltung und unterhaltsamer Spielespaß von Mai bis November in 14 Wiener Bezirken

Die vielfältigen kostenlosen Aktivitäten reichten von „Rhythmus hat Power“ über „Philosophieren im Grätzel“ und dem „Spielmobil“, einem Lastenfahrrad mit unterschiedlichen Zirkusmaterialien, bis hin zu „Freitags in Essling – der Club“ mit Workshops, Grätzl- und Aktiv-Treffs sowie dem „Spiel(T)raum“. Zahlreiche Grätzel wurden damit von Mai bis Oktober – die Donaustadt sogar bis in den November hinein – zu Treffpunkten für Tanzen, Reden übers Leben, unterhaltsamen Spielespaß oder aktive Freizeitgestaltung mit Yoga oder Beachvolleyball. Das niederschwellige Mitmach-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung fand im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ in den 14 Wiener Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Simmering, Meidling, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf sowie Donaustadt statt.

Über das Projekt

Die „Gesunde Nachbarschaft“ ist ein Angebot im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und wurde in Kooperation mit tatatino – Verein zur Kultivierung von Körperrhythmus, Wikiphilo – dem Wiener Institut für Kinderphilosophie, den Kinderfreunden Leopoldstadt und dem Büro inspirin umgesetzt.

