Bezauberndes „Advent im Park“-Programm für die ganze Familie

Stimmungsvolles Ambiente im Kurpark Baden

St. Pölten (OTS) - Noch bis 23. Dezember läuft „Advent im Park“ im einzigartigen Ambiente des Kurparks Baden. Der Adventmarkt bietet ein durch und durch nachhaltiges Angebot und ein einzigartiges Bühnenprogramm mit Musik, Mitmach-Shows, Märchenstunde und vielem mehr.

Das Konzept des Adventmarkts ist gut durchdacht und übernimmt in sozialer, wie ökologischer Hinsicht eine Vorreiterrolle und bietet für Familien ein liebevolles Programm für besinnliche Nachmittage im Advent. In der Christkindl-Werkstatt können Kinder im Dezember an vier Nachmittagen Christbaumanhänger und vieles mehr basteln, während die Eltern gemütlich eine Tasse Punsch trinken oder Weihnachtsgeschenke besorgen. Bezaubernde Märchen werden vorgelesen und laden zum Verweilen ein. Auch das Christkindl Postamt wartet gleich mehrmals auf die Wünsche der Kinder, die ans Christkind versandt werden.

Darüber hinaus kommt Show4Kids und spezielle Mitmachshows bringen Jung und Alt zum Staunen. Es gibt einen Tauschmarkt, der mithelfen soll, unnötigen Müll zu produzieren indem mittels eigener Währung Gegenstände frei von Wertigkeiten getauscht werden können. Weihnachtliche Klänge verzaubern, wenn zum Beispiel am 17. Dezember Licht & Rauch ein Konzert geben. Der Badener Männergesangsverein, das Bläserquartett BlechQ und McFly & Band sind ebenfalls musikalisch am Start. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm hält den ganzen Dezember über viel Weihnachtliches für die „Advent im Park“ Gäste bereit. Außerdem überzeugen die stets zahlreichen neuen Aussteller und die regionale Gastronomie mit einem einzigartigen Pop Up-Konzept. Vom ökologisch hergestellten Punschhäferl bis hin zu lebenden Christbäumen bietet „Advent im Park“ ein rundum nachhaltiges Erlebnis und macht Freude.

Mehr unter https://www.adventimpark.at/,

https://www.facebook.com/adventimpark,

https://www.instagram.com/adventimpark/

