Toto: Vier 13er nach Siebenfachjackpot zu je 42.000 Euro

Annahmeschluss für die Runde 49 ist am Freitag um 15:50 Uhr

Wien (OTS) - Der Toto Siebenfachjackpot hat vier Abnehmer gefunden. Einem Tiroler, einem Steirer, einem Wiener und einem win2day-User ist es gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen und damit jeweils mehr als 42.000 Euro zu gewinnen.

Die Dreizehner in Tirol und in der Steiermark wurden jeweils per Systemschein erzielt, jene in Wien und über win2day mit dem auf win2day angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“.

In der Torwette gelang es zum zwölften Mal in Folge niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Für vier richtige Ergebnisse erhalten sieben Spielteilnehmer jeweils rund 80 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 49 ist am Freitag, um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48B

4 Dreizehner zu je EUR 42.022,70 98 Zwölfer zu je EUR 135,00 934 Elfer zu je EUR 3,10 4.570 Zehner zu je EUR 1,20 14.931 5er Bonus zu je EUR 0,10

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 X / 1 X 1 X 1 1 2 1 X X X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 11.196,00 Torwette 2. Rang: 7 zu je EUR 79,90 Torwette 3. Rang: 132 zu je EUR 5,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.160,39

Torwette-Resultate: +:1 2:1 +:1 +:0 1:1

