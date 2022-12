100 Chancen im IT-Bereich: Zuwanderinnen besuchen BRZ im Rahmen der ÖIF-Aktion „KOMPASS“

33 gut qualifizierte Migrantinnen besuchten das BRZ im Rahmen der ÖIF-Aktion „KOMPASS – 100 Frauen, 100 Chancen“. Im Fokus standen IT-Berufe und Karriereoptionen im BRZ.

Wien (OTS) - Am 6. Dezember besuchten Teilnehmerinnen des beruflichen Integrationsprogramms des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) das BRZ. Als IT-Marktführer im Public Sector und Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in der Bundesverwaltung bietet das BRZ eine Vielzahl spannender Stellenangeboten – von Traineeships bis zu Senior-Positionen. Im Rahmen einer Firmenvorstellung in der BRZ Innovation Factory konnten die Besucherinnen nicht nur die Arbeitsschwerpunkte des BRZ kennenlernen, sondern auch Informationen zum Recruiting-Prozess, zu Karriereoptionen und den internen Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. Alle Frauen erhalten zudem die Gelegenheit, persönliche Gespräche mit weiblichen Führungskräften des BRZ sowie Expertinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen zu führen und sich dabei über verschiedene Jobprofile auszutauschen.

„ Das BRZ ist laufend auf der Suche nach Talenten, die ihre (IT-)Kenntnisse für eine sinnstiftende Tätigkeit einsetzen möchten. Unser Ziel ist es nicht nur, die Frauenquote im BRZ weiter zu heben, wir setzen als verantwortungsvolles Unternehmen im öffentlichen Bereich auch einen Schwerpunkt auf Diversität und Chancengleichheit. Als breit aufgestellter Full-Service-Provider für IT-Lösungen bieten wir auch Quereinsteiger:innen spannende Job-Perspektiven und sorgen für ein breites Angebot an aktuellen Weiterbildungsmaßnahmen zu verschiedenen IT-Themen und Technologien “, so Myriam Mokhareghi, HR-Abteilungsleiterin im BRZ.

Seray Morkoc, Leiterin des Bereichs Personal und Finanzen im ÖIF: " Als Anlaufstelle für Zuwanderinnen und Zuwanderer in Österreich ist der ÖIF eine diverse Organisation: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen mehr als 40 verschiedene kulturelle Hintergründe und eine hohe Zahl unterschiedlicher Herkunftssprachen in die tägliche Arbeit ein. 7 von 10 Mitarbeiter:innen beim ÖIF sind weiblich, auch im Führungsbereich. Mit dem Programm KOMPASS fördern wir Zuwanderinnen mit wertvollen Qualifikationen beim Einstieg in den Beruf, vor allem auch in Zukunftsbranchen wie der IT. Wir freuen uns, das BRZ als Partner bei KOMPASS mit dabei zu haben! “

BRZ setzt auf CSR im Recruiting sowie auf Aus- und Weiterbildungen

Das BRZ beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter:innen in Wien. Soziale Verantwortung spiegelt sich im gesamten Employee Life Cycle wieder und beginnt beim Berufseinstieg: Das BRZ bietet Berufseinsteigerinnen und -einsteigern eine ausgezeichnete Lehrausbildung und bildet in den Traineeprogrammen etc. Expertinnen und Experten aus. Außerdem bietet das Unternehmen Spezialistinnen und Spezialisten spannende Entwicklungschancen: durch Lehrgänge, Karriereprogramme und den Einsatz in spannenden Projekten. Eine enge Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) und Förderinitiativen für Fachkräfte mit unterschiedlichstem Background öffnet Türen auch für Menschen mit nicht-linearen Lebensläufen. State of the art-Ausbildungen und Zertifizierungen, die das BRZ unterstützt, legen die Grundlage für eine langjährige Zusammenarbeit. Das BRZ ist zudem seit drei Jahren an erster Stelle der BestRecruiters-Branchenwertung für IT/Software/Telekom gereiht. Für den beruflichen Einstieg im BRZ ist eine österreichische Staatsbürgerschaft nicht zwingend Voraussetzung, gute Deutschkenntnisse sind jedoch notwendig.

Über die Aktion KOMPASS – 100 Frauen, 100 Chancen



Im Rahmen des Programms werden aktuell 105 Teilnehmerinnen sechs Monate lang von Expertinnen und Experten dabei unterstützt, ihre Chancen am österreichischen Arbeitsmarkt zu erkennen und zu nutzen. Die Zuwanderinnen erhalten Bewerbungstrainings und individuelle Coachings und nehmen an Seminaren teil. Renommierte Unternehmen, darunter auch das BRZ, unterstützen das Programm und bieten durch Unternehmensbesuche, Bewerbungsgespräche oder Praktikumsplätze Möglichkeiten, Erfahrungen am österreichischen Arbeitsmarkt zu sammeln sowie Kontakte und Netzwerke zu knüpfen.

