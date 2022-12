Gewerkschaft GPA begrüßt Schließung von Geschäften am 8.12. - Erholung muss sein!

Feiertagsöffnung lohnt sich nicht wirklich - Entschleunigung wichtig!

Wien (OTS) - „Wir erfahren von immer mehr Handelsbetrieben in Niederösterreich (z. B. REWE, Hofer, Lidl), aber auch im ganzen Bundesgebiet, dass sie am morgigen Marienfeiertag, dem 8.12. ihre Geschäfte nicht öffnen wollen. Als Gewerkschaft sehen wir diese Entwicklung sehr positiv und sehen unsere Forderungen bestätigt. Tausenden Angestellten wird damit dieser Feiertag zurückgegeben und sie können diesen Tag so wie viele andere Österreicherinnen und Österreicher in der Vorweihnachtszeit mit der Familie genießen“, so der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich, Michael Pieber MBA.++++

„Wir hoffen, dass sich noch mehr Betriebe diesem positiven Trend anschließen, weil sie draufkommen, dass sich die Öffnung an diesem Feiertag nicht wirklich lohnt. Entscheidend für die Umsätze im Handel sind gesicherte und nachhaltige Einkommen sowie der Optimismus der KonsumentInnen. Unsere Gesellschaft und auch die Handelsangestellten brauchen Tage der Erholung und Entschleunigung, dann steigt auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Produktivität, wie viele Studien der letzten Jahre zeigen.“

Die Gewerkschaft GPA wird daher als Interessenvertretung der Angestellten auch in Zukunft mit ihren Bündnispartnern von der Sonntagsallianz und den Betriebsräten und Betriebsrätinnen sowie den Beschäftigten dafür eintreten, dass an Maria Empfängnis noch mehr Betriebe ihren Angestellten die Erholung vor dem Finale im Weihnachtsgeschäft gönnen und auch am Sonntag geschlossen bleibt“, so Pieber.

