Gaál/Wiederkehr: Partnerschaft der städtischen Büchereien und von Wiener Wohnen schlägt nächstes Kapitel auf

165 leistbare Gemeindewohnungen und die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien zählen zu den zahlreichen Highlights im künftigen Stadtviertel „Neues Landgut“.

Wien (OTS) - Wien erhält auf 920m2 eine neue, großzügige Bücherei am „Neuen Landgut“ gegenüber dem Columbusplatz in Favoriten. Die Bücherei befindet sich im wachsenden Stadtteil im Erdgeschoss eines Gemeindebau NEU. Der neue Standort wird den Besucher*innen ein umfassendes Angebot an Büchern und Filmen für Kinder und Erwachsene bieten, ebenso wie eine Fülle an Veranstaltungen. Der Baubeginn erfolgt noch im Dezember.

Insgesamt 1.500 Wohnungen werden bis 2026/27 im Stadtquartier „Neues Landgut“ errichtet. Vielfältige Wohnformen, ein Bildungscampus, ein attraktives Freiraum- und Freizeitangebot, Geschäfte und eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel machen das neue Favoritner Stadtviertel zu einem weiteren wohnlichen Wiener Vorzeigeprojekt. Auch der neue Gemeindebau wird beste Wohnqualität zu leistbaren Konditionen bieten. Den künftigen Bewohner*innen wird zudem der Lesestoff garantiert nicht ausgehen.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und Bildung Christoph Wiederkehr: „Die Bücherei ‚Neues Landgut‘ wird der drittgrößte Standort der Büchereien der Stadt Wien sein. Mit modernster Ausstattung und einem vielfältigen Angebot an Literatur und Veranstaltungen wollen wir den Bewohner*innen in Favoriten eine gemütliche Leseatmosphäre bieten. Vor allem Kindern und Jugendlichen steht ein buntes Leseprogramm bevor. Die Vernetzung mit Kindergärten und Schulen hat auch in der Bücherei ‚Neues Landgut‘ höchste Priorität, um Lesen bereits von klein auf zu fördern.“

Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal: „Das Stadtquartier ‚Neues Landgut‘ zeigt wie ganzheitliche Stadtentwicklung nachhaltig funktioniert. Der soziale Wohnbau der Zukunft vereint leistbares Wohnen mit höchstmöglicher Lebensqualität. Dazu zählen alle Aspekte des sozialen Miteinanders von naheliegender Infrastruktur bis zu Freizeitangeboten. Die Bildung war und ist dabei eine Säule des Fortschritts und Zusammenhalts. Städtische Büchereien und Gemeindebauten – das passt seit mehr als 100 Jahren zusammen. Diese Erfolgspartnerschaft schreibt nun ein weiteres Kapitel!“ zeigt sich Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal begeistert.

„In der Fontanastraße und am Eisring Süd wurden bereits zwei Gemeindebauten NEU in Favoriten errichtet. Hier am Standort ‚Neues Landgut‘ wird also der bereits dritte Gemeindebau NEU in Favoriten errichtet, der den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern eine ökologisch nachhaltige Nutzung sowie eine Top-Infrastruktur verspricht: Bildungscampus, Musikschule, Sportmöglichkeiten, ein Zweirichtungs-Radweg sowie Platz für Kultur, Lokale, Büros und ein 1 Hektar großen Park befinden sich direkt vor der Haustüre. Und wer abseits des Rades Co2-freundlich unterwegs sein will, findet die U1-Station Keplerplatz in unmittelbarer Nähe“, hält Bezirksvorsteher Marcus Franz fest.

Multifunktionale „Open Library“

Auf 920m2 wird es in der neuen Bücherei ausreichend Platz für Veranstaltungen, einen eigenen Kinderbereich sowie für die Betreuung von Schulklassen und Kindergärten geben. Der Standort wird mit W-LAN ausgestattet sein und Besucher*innen sind dazu eingeladen, PC-Arbeitsplätze sowie Lernplätze in gemütlicher Atmosphäre zu nutzen.

Die barrierefreie Zweigstelle soll außerdem als Open Library ausgestaltet werden, damit Besucher*innen die Möglichkeit bekommen, die Bücherei auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu nutzen. In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs gelegen, ist der Standort mit Straßenbahn, Bussen und S-Bahn öffentlich hervorragend erreichbar.

Die Bücherei Neues Landgut wird durch die Übersiedelung der Zweigstellen Hasengasse (rd. 210 m²) und Laxenburger Straße (rd. 300m²) zum drittgrößten Standort der Stadt Wien – Büchereien. Durch die zusätzliche Büchereifläche von über 400 m² kann das Büchereiangebot in Favoriten deutlich ausgeweitet werden.

Bernhard Pöckl, Leiter der Stadt Wien – Büchereien: „Büchereien sind heute viel mehr als Regale und Literatur. Diese sind die Essenz, aber in einer modernen Bücherei sollen sich die Besucherinnen und Besucher wohlfühlen können, sie sollen dort Zeit verbringen, sich austauschen, zusammenfinden und auch Raum finden, wo sie sich zurückziehen können. Dazu wollen wir ein breites Angebot zur Vermittlung von Medienkompetenz sowie Veranstaltungen zum Staunen, Genießen, Lachen und Lernen zur Verfügung stellen.“

165 leistbare Gemeindewohnungen NEU mit Wohlfühlklima

Die Wohnungen (1 bis 4 Zimmer; 36m2 bis 100m2) – alle sind mit Loggien, Balkonen oder Terrassen ausgestattet - haben flexible Grundrisse und können so an veränderte Wohnbedürfnisse angepasst werden.

Für gemeinsame Aktivitäten stehen 3 Gemeinschaftsräume, darunter ein Kinder- und Jugendspielraum, zur Verfügung. Im 5. Obergeschoß ist ein 225 m2 großer Outdoor-Jugendspielplatz geplant und im 4. Obergeschoß eine großzügig angelegte Dachterrasse. Eine nachhaltige Energieversorgung wird durch Fernwärme sowie Photovoltaik bereitgestellt.

Der begrünte Innenhof ist mit versickerungsfähigen Oberflächen und Baumpflanzungen klimagerecht gestaltet und bietet an heißen Tagen Abkühlung. Auf Bewegungsfreudige warten Spielhügel, Klettergriffe, Baumscheiben und Findlinge zum Balancieren. Für ein gutes Wohnklima sorgen auch die Dachbepflanzung, Fassadenbegrünung sowie zahlreiche Blumentröge am Laubengang und bei den Balkonen. Mit mehr als 380 Fahrradabstellplätzen wird die umweltfreundliche Mobilität unterstützt.

„Das visionäre Grundkonzept des Wiener Gemeindebaus ist heute – nach mehr als 100 Jahren – aktueller denn je. Schon damals waren Einrichtungen wie Bibliotheken, Kindergärten und Geschäfte in den Wohnhausanlagen vorgesehen. Eine gute Versorgung im nahen Wohnumfeld und kurze Wege: all das wurde dem Wiener Gemeindebau bereits in die Wiege gelegt. Die Stadt Wien – Wiener Wohnen nimmt diese erfolgreiche Tradition mit in die Zukunft. Der neue Gemeindebau im Quartier ,Neues Landgut‘ ist ein weiteres schönes Beispiel dafür“, so Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser.

Sechs neue Gemeindebauten wurden bereits fertiggestellt. Mit dem Karlheinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof und Elisabeth Schindler-Hof im 12. Bezirk sowie dem Gemeindebau in Neu Leopoldau im 21. Bezirk wurden insgesamt 850 erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Gemeindewohnungen NEU ihren Bewohner*innen übergeben.

Der Gemeindebau NEU mit Bücherei der Stadt Wien im Quartier „Neues Landgut“ soll bis Ende 2024 bezugsfertig sein.

