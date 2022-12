Verträumte Weihnachtszeit am DDSG-Schiff

Die DDSG Blue Danube bietet in der Vorweihnachtszeit entschleunigte und stimmungsvolle Themenfahrten auf der Donau an.

Wien (OTS) - Zum Auftakt am 11.12. geht es bereits auf eine musikalische Weltreise gemeinsam mit Stars wie Andy Lee Lang, Niddl und Caroline Kreutzberger. Das Programm ist auf die ruhige Zeit des Jahres abgestimmt und schwungvoll zugleich. Kulinarisch hat die sonntägliche „Weihnachtliche Weltreise“ auf der MS Admiral Tegetthoff auch einiges zu bieten, vom Festtagsbraten über Ente und Reh bis hin zu Trüffel-Risotto – an Bord bleiben keine Wünsche offen. Am 16.12. legt das „Weihnachtstraumschiff“ von Wien aus, vorbei an der Skyline der Donauplatte sowie Kahlenberg und Klosterneuburg, Richtung Greifenstein ab. Chillig, swingend und mit viel Soul untermalen die Christmas All Stars die abendliche Themenfahrt, garniert mit einem weihnachtlichen Spezialitätenbuffet und einer Desertparade a`la Traumschiff.

„Die Kombination Schiff, Entertainment und Kulinarik machen unsere Fahrten zu einem besonderen vorweihnachtlichen Event“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer. „Weihnachtsstimmung an Bord kombiniert mit den vorbeiziehenden Lichtern entlang der Donau sind ein einmaliges Erlebnis“, ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Ein Weihnachtsgeschenk für Entdecker



Die DDSG Blue Danube Jahreskarte eignet sich auch perfekt als Geschenk und ist an allen Verkaufs-stellen und im Onlineshop erhältlich.

Mehr Details zum Gesamtprogramm und zum Winterfahrplan unter www.ddsg-blue-danube.at oder unter Tel.: 01/588 80-0

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Teuschl

DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH

Presse- und Medienarbeit

Mobil: +43 664 625 80 65

E-Mail: peter.teuschl @ ddsg-blue-danube.at

www.ddsg-blue-danube.at