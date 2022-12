Medienmanager Zeiler bei „Milborn“ heute um 22:00 Uhr auf PULS 24: „Doskozil ist kein Sozialdemokrat“

Wien (OTS) - Gerhard Zeiler würde bei Doskozils Kanzlerkandidatur aus SPÖ austreten. Ex-ORF-General Alexander Wrabetz zur WM in Katar: „Mit westeuropäischen Standards wird man nur noch in Teilen der EU internationale Bewerbe durchführen können.“

Gerhard Zeiler, Medienmanager und President International bei Warner Bros. Discovery, sagt, angesprochen auf seine SPÖ-Mitgliedschaft, im Interview heute um 22:00 Uhr auf PULS 24 und ZAPPN: „Es gibt wenige Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, nicht mehr Mitglied der SPÖ zu sein, aber eine Kanzlerkandidatur oder eine Parteiführung von Doskozil wäre so ein Fall.“

Auf die Nachfrage von PULS 24-Infochefin Corinna Milborn, wie er das begründe, sagt Zeiler: „Weil ich nicht glaube, dass er (Anm. Hans Peter Doskozil) Sozialdemokrat ist. Weil ich glaube, dass er sich aus vielerlei Gründen viel zu sehr, auch politisch und von seinen Ansichten, wo hinbewegt, wo eher die FPÖ zuhause ist. Und da würde ich nicht mitmachen.“

Außerdem ist Alexander Wrabetz, ehemaliger ORF-Generaldirektor und Präsident des SK Rapid Wien, zu Gast und spricht – neben Themen wie ORF, Streaming und Medienpolitik – auch über die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar. Würde man bei jedem Austragungsort westeuropäische Standards anlegen, werde man laut Wrabetz „nur noch in Teilen der EU internationale Bewerbe durchführen können“.

Wrabetz nimmt zudem die Politik in die Pflicht. Die jetzige Kritik an Katar, Jahre nach Vergabe der WM und in einem Jahr in dem „alle Regierungen aus Europa nach Katar gepilgert sind und Kotaus gemacht haben, damit man ein bisserl Gas bekommt“, findet der ehemalige ORF Chef „ein bisschen doppelbödig“.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ – Mittwoch, 7. Dezember, ab 22.00 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com